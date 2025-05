Ce haut dirigeant de chez Intel quittera prochainement l’entreprise

Dans un récent développement, Intel a annoncé la démission de son directeur commercial et directeur général des ventes. La société a communiqué cette information via un dépôt auprès de la SEC, sans fournir de détails supplémentaires sur les raisons de ce départ, à l’exception de la date effective de la démission. Christopher Schell, le dirigeant sortant, quittera ses fonctions le 30 juin. Intel n’a pas encore annoncé de remplaçant, et cette démission intervient après que le nouveau PDG, Lip-Bu Tan, ait fait de la satisfaction client un pilier central de sa stratégie de redressement chez Intel.

Le départ de Schell survient après un événement clé pour Intel, qui s’est tenu en Californie, au cours duquel la société a confirmé que son processus de fabrication de pointe 18A est sur la bonne voie pour une mise en service en 2025. Le 18A est la réponse d’Intel à la technologie N2 de TSMC, qui devrait également entrer en production de masse la même année.

À l’instar de TSMC, Intel vise le marché de la fabrication de puces sous contrat. Cependant, lors de cet événement, Intel a révélé que le processus 18A serait limité à certaines applications de calcul haute performance (HPC). Le HPC fait référence à des applications informatiques à grande échelle telles que l’analyse de données et l’intelligence artificielle, nécessitant des processeurs avancés, contrairement à ceux utilisés dans les ordinateurs personnels grand public.

Intel a également dévoilé un nouveau nœud technologique appelé 18A-P. Cette variante ciblera les applications générales, telles que les puces grand public, et sera disponible en 2026.

Étant donné qu’Intel prévoit d’attirer des clients commerciaux vers sa division de fonderie, le rôle de directeur commercial et de directeur des ventes devrait être élargi. Auparavant, les ventes commerciales de ses produits se limitaient aux détaillants ou aux entreprises utilisant des puces serveurs. Les difficultés de fabrication d’Intel lui ont également fait perdre des parts de marché sur le segment des serveurs au profit de son concurrent plus modeste, AMD, rendant le rôle de directeur commercial encore plus crucial.

La satisfaction client est une priorité clé pour le nouveau PDG d’Intel, Lip-Bu Tan. Dès sa prise de fonction, Tan a souligné dans son premier message aux employés d’Intel que les clients comptaient sur la réussite de l’entreprise. En se concentrant sur la satisfaction client, Tan a affirmé qu’Intel générerait à son tour de la valeur pour les actionnaires.

Bien que l’événement de la fonderie d’Intel ait été très attendu, les investisseurs semblent attendre une exécution concrète. Les actions d’Intel ont baissé de 3 % lors des échanges du matin. Dans une note d’analyste publiée après l’événement, la société d’investissement Cantor Fitzgerald a maintenu une notation neutre et un objectif de cours de 26 dollars pour Intel. Cantor n’a pas entendu de “surprises significatives” lors de l’événement, mais a été rassuré par Tan qui a fixé “un marché à partir duquel [ils pourraient] juger de la performance dans les semaines, mois et années à venir.” La société a ajouté que des détails concrets sur d’éventuels clients de la fonderie, tels que NVIDIA et Broadcom, constitueraient également un développement significatif.