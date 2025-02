Acer augmente ses tarifs de 10%, MSI et Asus devraient suivre prochainement

Acer est devenu l’un des premiers fabricants de matériel informatique à annoncer une hausse de 10 % des prix de ses produits destinés au marché américain, en réponse aux tarifs douaniers imposés par l’administration Trump sur les produits fabriqués en Chine. Cette augmentation devrait entrer en vigueur d’ici mars 2025.

Pourquoi Acer augmente ses prix ?

Selon le Taiwan Economic Daily, Jason Chen, PDG et président d’Acer, a déclaré que la production en Chine coûtera beaucoup plus cher en raison des nouvelles taxes. Pour compenser ces coûts supplémentaires, Acer a décidé d’augmenter les prix de ses produits fabriqués en Chine. Cette décision pourrait inciter d’autres grandes entreprises comme Asus, Dell, MSI et HP à suivre une tendance similaire. Nvidia avait déjà été victime de cette augmentation tarifaire, fabricant ses cartes en Chine.

Acer envisage de délocaliser certaines de ses installations de production de la Chine vers d’autres pays pour éviter les tarifs douaniers. Les États-Unis sont l’une des options considérées, bien que rien ne soit encore confirmé. Cette délocalisation pourrait permettre à Acer de rester compétitif sur le marché américain.

Un prix des PC en hausse

Les consommateurs ne verront pas immédiatement l’augmentation des prix, car il faudra du temps pour que les nouveaux produits intègrent la chaîne d’approvisionnement. L’augmentation effective des prix est prévue pour mars, lorsque les produits soumis à la taxation plus élevée arriveront dans les circuits de distribution.

Les tarifs douaniers de 10 % imposés par Trump sur les produits en provenance de Chine, du Mexique et du Canada pourraient augmenter considérablement en cas d’escalade des tensions commerciales. À terme, ce sont les consommateurs finaux qui subiront l’impact le plus important, avec des prix plus élevés pour les produits technologiques.

En résumé, la décision d’Acer d’augmenter ses prix reflète les défis auxquels sont confrontés les fabricants de matériel informatique dans le contexte actuel de tensions commerciales internationales.