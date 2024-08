Qualcomm mutilerait son Snapdragon X Plus pour proposer des PC Copilot+ moins chers

Un nouveau Snapdragon X Plus vient d’être officialisé par Qualcomm. Ce nouveau processeur pour PC Copilot+ sera proposé avec des performances inférieures. Le but final est de proposer une puce entrant dans la composition d’ordinateurs IA plus abordables.

Le Snapdragon X Elite n’est pas le seul processeur pour PC Copilot+ de Qualcomm. Une version moins performante mais aussi plus abordable de la puce est également fabriquée par l’entreprise : le Snapdragon X Plus.

Bien que le X Elite dispose de 4 variantes différentes, le X Plus n’est actuellement trouvable qu’en un seul modèle à 10 cœurs, le X1P-64-100. Ce processeur pour ordinateur portable offre des performances limitées en comparaison des versions améliorées, sa fréquence est plus basse et son cache mémoire moins fourni.

L’une de ses qualités salvatrices serait donc de baisser le coût des PC qui l’équipent par rapport aux modèles haut de gamme. Alors que Qualcomm veut faire des PC Snapdragon X à moins de 850 euros d’ici 2025, le X Plus est un peu trop onéreux et freinerait le constructeur dans son élan.

Heureusement, la firme aurait une solution : une nouvelle variante du Snapdragon X Plus. Encore moins performante, logiquement, ce modèle inédit X1P-42-100 serait également moins coûteux.

Un Snapdragon X Plus qui perd des cœurs

La puce abaisse son nombre de cœurs à 8 seulement et ne dispose que de 30 Mo de cache au total. En comparaison, le X Plus actuel a donc 10 cœurs ainsi que 42 Mo de cache comme l’ensemble des X Elite.

Cette réduction des caractéristiques entraînerait une perte de performance. Si la fréquence en mono-thread est identique (3,4 GHz maximum), la capacité du nouvel X Plus à faire du multitâche serait inférieure. La vitesse d’horloge maximale en multi-threads passe, en effet, de 3,4 GHz à 3,2 GHz. La baisse est donc assez légère et ne devrait pas trop dégrader l’expérience des utilisateurs.

Les ordinateurs devant intégrer ce Snapdragon X Plus ne seront, en revanche, en aucun cas des PC portables gamer. La puce haut de gamme (X Elite) a déjà du mal en jeu, la baisse de 3,8 à 1,7 TFLOPS du GPU Adreno du X1P-42-100 va diminuer la puissance de calcul du processeur encore plus.

En somme, ce nouvel X Plus est destiné aux machines servant à travailler ou à un usage quotidien seulement. D’autant plus qu’il ne perd pas ses capacités à traiter l’intelligence artificielle et conserve son NPU de 45 TOPS.

Vers des PC Copilot+ enfin plus abordables ?

Surface Pro 10 ©Microsoft

Pour l’instant, les seuls notebooks listés sur les sites marchands devant intégrer cette puce sont les ASUS Vivobook S 15, tandis qu’un modèle de ProArt PZ13 aurait également été repéré. Il va falloir attendre afin de savoir si Qualcomm a réussi son objectif grâce à ce nouveau processeur.

Les PC Copilot+ avec un Snapdragon X sont assez onéreux, le modèle le moins cher étant le Microsoft Surface Pro (X Plus) vendu 1200 euros. L’introduction d’un nouveau processeur d’entrée de gamme aux performances réduites aurait comme effet de diminuer la tarification de ces machines et de les rendre plus accessibles.

Qui plus est, Intel va bientôt sortir ses processeurs Lunar Lake (Core Ultra 200V) et AMD vient d’entrer sur le marché des PC IA avec ses Ryzen AI 300. En offrant une solution abordable aux consommateurs, Qualcomm pourrait renforcer sa position sur le marché.

Snapdragon X Elite

X1E-00-1DE Snapdragon X Elite

X1E-84-100 Snapdragon X Elite

X1E-80-100 Snapdragon X Elite

X1E-78-100 Snapdragon X PlusX

1P-64-100 Snapdragon X PlusX

1P-42-100 Nombre de cœurs 12 10 8 Cache total 42 Mo 30 Mo Fréquence Max

(monothreads) 4,3 GHz 4,2 GHz 4,0 GHz 3,4 GHz Fréquence Max

(multithread) 3,8 GHz 3,4 Ghz 3,2 GHz Fréquence boost

(Dual core) 4,3 GHz 4,2 GHz 4,0 GHz – – – TFLOPS

GPU 4,6 3,8 1,7 TOPS

NPU 45 Mémoire LPPDR5X Débit de transfert 8448 MT/s