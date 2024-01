Cet outil magique active la génération de frames sur tous les jeux et tous les GPU

La technologie de génération de frames est devenue quasiment indispensable aujourd’hui. Elle permet de gagner en fluidité mais est souvent restrictive. L’outil Lossless Scaling a la solution et son LSFG 1.0 ne s’embarrasse pas de la configuration des joueurs et peut activer la génération de frame quel que soit le GPU et le jeu utilisé.

Lossless Scaling ©Steam

Si elle n’est pas encore totalement démocratisée, les joueurs peuvent bénéficier de diverses options pour améliorer le confort de leur session de jeu. Ainsi, certains constructeurs proposent leur propre version de cette technologie, comme AMD et son FSR 3, ou encore NVIDIA qui vient de mettre à jour son DLSS 3.5 pour reconstruire les effets de ray-tracing.

Intel est également de la partie avec sa nouvelle technologie ExtraSS qui vise à booster les FPS des jeux. Malheureusement, la génération de frames est très souvent cantonnée aux cartes graphiques et aux jeux compatibles. Par exemple, le DLSS ne fonctionne qu’avec certains GPU NVIDIA de la gamme RTX.

Si cela n’est pas particulièrement pratique, c’est sans compter sur le programme Lossless Scaling 2.5.0 et son outil LFSG qui vient d’être déployé dans une version 1.0 pouvant activer la génération de frame sur n’importe quel GPU et jeu.

De plus Lossless Scaling, grâce au machine learning et à un algorithme maison : le LS1 (qui fait concurrence au FSR et au DLSS), est capable d’améliorer le scaling des jeux pour une expérience encore plus agréable.

Le Frame Generation pour tous impose quelques restrictions

À l’aide de ce programme, il est donc possible de bénéficier d’une technologie similaire à celle d’AMD et de NVIDIA sans pour autant se ruiner avec un GPU compatible. Il semblerait également que, contrairement au Fluid Motion Frame d’AMD, le LSFG ne se désactive pas lors de mouvements rapides de la caméra.

En revanche, il y a quand même quelques restrictions qui sont cependant similaires à celles du FSR et du DLSS. Le créateur du programme recommande donc, pour obtenir une qualité d’image optimale en 60 FPS, de jouer avec un moniteur 120 Hz que ce soit sur un écran gaming ou non. C’est ce que préconisent AMD et NVIDIA, il n’y a donc rien de scandaleux sur ce point précis.

En revanche, il semblerait que LSFG ne soit pas compatible avec les écrans VRR, il faut donc dire adieu à une fréquence d’image adaptative. L’auteur précise également que les jeux doivent être verrouillés à la moitié du taux de rafraîchissement de l’écran sans quoi l’espacement des images risque d’être impacté.

Tout cela ne représente pas des défauts absolument rébarbatifs et cet outil devrait ravir les joueurs ne pouvant pas bénéficier de la génération de frame d’AMD ou de NVIDIA.

Cerise sur le gâteau, le LSFG n’est pas uniquement compatible avec les jeux PC mais également avec des émulateurs comme celui de la Nintendo Switch : Yuzu. Bien que le Lossless Scaling ne soit pas gratuit, malheureusement, sa compatibilité avec toutes les configurations et tous les jeux en fait une solution idéale et même peut-être une technologie supérieure à celle de la concurrence.

