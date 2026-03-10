Cette carte graphique Nvidia devrait faire son grand retour en 2026

Le fabricant de cartes graphiques pourrait remettre en production un GPU lancé il y a cinq ans, en confiant sa fabrication aux usines de Samsung Foundry.

NVIDIA GeForce RTX 3060

L’information a de quoi surprendre. NVIDIA étudierait la possibilité de relancer la production de sa GeForce RTX 3060, une carte graphique basée sur l’architecture Ampere et commercialisée pour la première fois en 2021. Pour mener à bien cette opération, le concepteur américain se tournerait vers Samsung Foundry, la division semi-conducteurs du géant coréen.

Une carte encore largement utilisée

La RTX 3060 s’est imposée depuis son lancement comme l’un des GPU les plus répandus parmi les joueurs sur PC. Conçue pour offrir des performances solides en définition 1080p et un niveau d’entrée acceptable en 1440p, elle occupe encore une place notable dans les enquêtes matérielles menées auprès des utilisateurs. Malgré l’arrivée successive des générations Ada Lovelace puis Blackwell, cette carte continue de répondre aux besoins d’une large part du marché.

Une logique industrielle derrière la décision

Remettre en fabrication un composant vieux de cinq ans peut sembler contre-intuitif. Pourtant, plusieurs facteurs rendent cette hypothèse cohérente d’un point de vue stratégique.

Le secteur des semi-conducteurs fait face à une pression considérable sur les nœuds de gravure les plus avancés. La demande liée à l’intelligence artificielle mobilise une part croissante des capacités de production des fondeurs, notamment TSMC, partenaire principal de NVIDIA pour ses puces récentes. Obtenir du temps de production sur des procédés de gravure de pointe devient donc plus complexe et plus coûteux pour les produits destinés au grand public.

La RTX 3060, de son côté, repose sur le procédé de gravure en 8 nm de Samsung, une technologie désormais mature. Ce nœud de fabrication n’entre pas en concurrence directe avec les lignes de production mobilisées pour les accélérateurs d’IA ou les GPU de dernière génération. Samsung disposerait ainsi de capacités disponibles pour relancer cette production sans perturber ses autres engagements.

Un calcul économique pour NVIDIA

Pour NVIDIA, l’intérêt serait double. D’une part, maintenir une offre de cartes graphiques abordables sur le marché, à un moment où les GPU récents affichent des tarifs en hausse constante. D’autre part, réserver ses allocations sur les nœuds de gravure avancés, notamment le 4 nm et le 5 nm de TSMC, à ses produits à forte marge, en particulier ceux destinés aux datacenters et à l’IA générative.

Selon les informations du média coréen, les premières unités issues de cette relance pourraient apparaître sur le marché dès mars 2026. NVIDIA n’a toutefois pas confirmé officiellement ce calendrier, et aucune communication publique n’a été faite à ce sujet par le fabricant ou par Samsung.

Un marché du jeu vidéo qui reste ancré en 1080p

Cette initiative, si elle se concrétise, refléterait une réalité souvent sous-estimée : une proportion importante de joueurs sur PC utilise encore des configurations orientées vers le 1080p. Pour cette catégorie d’utilisateurs, l’accès à un GPU de milieu de gamme éprouvé et disponible à un prix raisonnable reste un enjeu concret, face à des générations récentes dont les tarifs d’entrée ne cessent de grimper.

La confirmation, ou l’infirmation, de ce projet par NVIDIA devrait permettre d’y voir plus clair dans les semaines à venir.