Cette carte graphique très intéressante ne sera bientôt plus commercialisée

Selon les dernières informations, Nvidia réduit progressivement l’approvisionnement de sa carte graphique GeForce RTX 4060, qui devrait bientôt disparaître du marché. La fin de la distribution de ce modèle est prévue pour le premier trimestre 2025, bien qu’aucune annonce officielle n’ait encore été faite.

Une baisse de 60 % de l’approvisionnement

D’après des sources relayées sur les forums IT Home, l’approvisionnement en GeForce RTX 4060 aurait été réduit de 60 % par rapport au dernier trimestre de 2024. Cette décision intervient dans un contexte de transition vers la nouvelle génération de cartes graphiques RTX 50. Une situation similaire a déjà été observée avec la GeForce RTX 4070, dont la production a été arrêtée en janvier 2025 sans réapprovisionnement prévu.

Cette réduction d’approvisionnement pourrait entraîner une augmentation des prix sur le marché, en particulier pour les modèles restants en stock. Pour le moment, les RTX 4060 et 4060 Ti sont encore disponibles aux prix recommandés dans plusieurs enseignes, mais cette situation pourrait évoluer rapidement avec la diminution des stocks.

Une transition vers la gamme RTX 50

La disparition progressive des RTX 4060 et 4060 Ti coïncide avec l’arrivée prochaine des RTX 5060 et 5060 Ti. Ces nouvelles cartes graphiques devraient être commercialisées en mars 2025 et pourraient afficher des prix supérieurs à leurs prédécesseurs. Selon les premières informations, elles conserveraient un connecteur d’alimentation 8 broches mais présenteraient une consommation énergétique plus élevée.

Les modèles actuels se positionnent comme des options plus accessibles au sein de la gamme Ada Lovelace, avec la RTX 4060 affichée à 300 dollars et la RTX 4060 Ti proposée en versions 8 Go et 16 Go, respectivement à 400 et 500 dollars. La transition vers les nouvelles générations pourrait donc entraîner une évolution des prix et une rareté accrue des modèles existants.

Faut-il en acheter une rapidement ?

Avec la fin de commercialisation des RTX 4060 et 4060 Ti, il est probable que la demande pour ces cartes augmente temporairement, notamment en raison d’un possible décalage entre l’arrêt de leur production et la disponibilité effective des nouveaux modèles. Les consommateurs souhaitant acquérir ces GPU à leur tarif initial pourraient être confrontés à une raréfaction des stocks et une montée des prix chez certains revendeurs.

L’évolution du marché des cartes graphiques dans les prochains mois dépendra donc de la stratégie de transition de Nvidia et des performances des modèles RTX 50 face à la génération actuelle. D’ici là, la disponibilité des RTX 4060 et 4060 Ti devrait progressivement se réduire jusqu’à leur disparition définitive du marché.