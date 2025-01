Votre carte graphique est peut-être bientôt obsolète, voici des indices

Les cartes graphiques modernes ne se valent pas toutes. Cependant, il va falloir augmenter la quantité de VRAM à l’avenir et lâcher les cartes avec seulement 9 Go de mémoire vidéo.

Les derniers benchmarks révèlent une baisse significative des performances des GPU équipés de 8 Go de mémoire vidéo (VRAM), soulignant la demande croissante pour des cartes graphiques avec une capacité de mémoire plus élevée. Ces résultats soulèvent des questions sur la pérennité des GPU dotés de 8 Go de VRAM dans un contexte où les jeux modernes nécessitent de plus en plus de ressources.

Les jeux modernes ont besoin de plus de VRAM

Au cours des dernières années, l’industrie des cartes graphiques a connu des avancées significatives, tant en termes de puissance de calcul que de technologies d’optimisation, comme le DLSS de NVIDIA et le FSR d’AMD. Toutefois, les jeux modernes s’avèrent de plus en plus gourmands en mémoire vidéo, rendant les modèles équipés de 8 Go de VRAM moins adaptés aux exigences actuelles. Selon des tests réalisés par PC Games Hardware, ces modèles sont dépassés par des cartes graphiques similaires mais dotées de capacités VRAM plus élevées.

Comparaison entre AMD Radeon RX 7600 et RX 7600 XT

Les tests mettent en lumière les performances de deux GPU milieu de gamme d’AMD, la Radeon RX 7600 et sa variante RX 7600 XT. Ces deux modèles partagent des spécifications techniques identiques, à l’exception de la quantité de VRAM : la RX 7600 XT offre 16 Go, soit le double de sa consœur. Dans plusieurs benchmarks, notamment sur des jeux tels que Forza Horizon 5 et Horizon Forbidden West, la version XT surpasse son homologue, offrant une expérience de jeu plus fluide, particulièrement dans des scénarios où la mémoire vidéo est sollicitée de manière intensive.

Les graphiques issus de ces tests montrent une différence notable en termes de performances, que ce soit pour le rendu classique ou le ray tracing. Cela met en évidence l’importance cruciale d’une capacité de VRAM supérieure pour maintenir des performances optimales dans les jeux AAA modernes.

Faut-il changer votre carte graphique ?

Bien que ces résultats n’impliquent pas que les utilisateurs de GPU plus anciens doivent immédiatement passer à un nouveau modèle, ils indiquent que les consommateurs souhaitant investir dans une carte graphique devraient privilégier celles disposant de plus de 8 Go de VRAM. Cela garantit non seulement de meilleures performances, mais aussi une plus grande pérennité face à l’évolution des exigences des jeux.

Les GPU de nouvelle génération, qu’ils proviennent de NVIDIA ou d’AMD, tendent déjà à intégrer des capacités VRAM plus élevées, confirmant que la norme évolue progressivement. En revanche, les modèles plus anciens risquent de devenir obsolètes à moyen terme, incapables de répondre aux besoins des jeux modernes.

La montée en puissance des jeux modernes et l’augmentation des exigences en termes de VRAM marquent un tournant dans l’industrie des GPU. Les cartes graphiques avec 8 Go de VRAM, bien qu’encore fonctionnelles dans certains cas, peinent désormais à offrir des performances optimales dans les titres AAA récents. Pour les consommateurs, investir dans un GPU avec une capacité de mémoire vidéo supérieure est une décision judicieuse pour assurer une expérience de jeu fluide et future-proof.