Cette nouvelle puce d’Apple est une révolution pour la connectivité 5G

L’intégration du modem C1 avec le SoC A18 de l’iPhone 16e permet au modem 5G de déterminer quels flux de données sont les plus sensibles au temps, s’adaptant ainsi aux besoins de l’utilisateur.

L’objectif de l’intégration du C1 dans l’iPhone 16e n’était pas seulement de réduire la dépendance d’Apple vis-à-vis de Qualcomm, mais aussi d’améliorer l’expérience utilisateur. Bien que le modem 5G interne d’Apple puisse manquer de support mmWave, ses capacités restent impressionnantes.

En plus d’offrir une efficacité remarquable qui permet à l’iPhone 16e d’avoir la meilleure autonomie de batterie parmi les modèles de 6,1 pouces, le C1 et l’A18 sont étroitement intégrés d’une manière que le modem 5G Snapdragon de Qualcomm ne pouvait pas égaler. Par exemple, Apple affirme que les deux puces peuvent communiquer pour déterminer quel trafic de données est le plus urgent pour l’utilisateur et optimiser l’utilisation en conséquence.

Le Neural Engine de l’A18 pourrait mémoriser les habitudes de données de l’utilisateur et informer le C1 d’ajuster les performances en fonction de ce qui se passe sur l’iPhone 16e. Apple souhaite que tous ses composants soient développés en interne, ce qui permet un meilleur contrôle et une interaction harmonieuse entre le matériel et le logiciel.

Selon Reuters, Arun Mathias, Vice-Président du logiciel sans fil chez Apple, a déclaré que le C1 et l’A18 communiquent pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Lorsque le modem est activé sur l’iPhone 16e, le SoC peut indiquer au chipset baseband quel transfert de données prioriser, en se concentrant sur cette tâche spécifique. Il est probable que le Neural Engine de l’A18 surveille les habitudes de l’utilisateur pour informer le C1 des tâches à prioriser.

Par exemple, si un utilisateur consulte ses emails dès le matin, le modem C1 pourrait accélérer la mise à jour de la boîte de réception tout en accordant moins d’importance à d’autres applications ou tâches. Cette intégration ne sera malheureusement pas disponible sur la série iPhone 17 annoncée plus tard cette année. Cependant, Apple devrait introduire sa propre puce Wi-Fi dans ces modèles, et il sera intéressant de voir si le même niveau d’intégration est atteint.