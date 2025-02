iPhone 16e : Ce détail que vous n’aviez pas remarqué est pourtant capital

Apple a cessé de vendre des iPhones avec 64 Go de mémoire interne, établissant 128 Go comme nouvelle norme avec le lancement de l’iPhone 16e.

Apple a officiellement cessé la vente de tous les modèles d’iPhone équipés de 64 Go de mémoire interne. Cette décision marque la fin d’une pratique commerciale consistant à intégrer de faibles capacités de stockage dans les produits de la marque. Le lancement de l’iPhone 16e, le dernier ajout à la gamme d’Apple, a permis à l’entreprise de mettre fin à la commercialisation de l’iPhone SE de troisième génération, qui était le dernier modèle à proposer 64 Go de stockage.

Désormais, tous les iPhones commencent avec une capacité de stockage de 128 Go pour leurs versions de base. Cette augmentation de la capacité de stockage est bénéfique pour les utilisateurs dans diverses situations. En plus de la version 128 Go, l’iPhone 16e est également disponible en versions 256 Go et 512 Go pour ceux qui ont besoin de plus d’espace.

Initialement, des rumeurs suggéraient que le modèle le moins cher de l’iPhone 16e coûterait 599€, mais avec seulement 64 Go de stockage. Pour 719€ les utilisateurs obtiennent le double de la capacité, ce qui est avantageux pour l’installation de nombreuses applications ou le stockage de photos et de vidéos.

L’une des raisons pour lesquelles l’iPhone 16e est équipé de 128 Go de stockage est son support pour Apple Intelligence dès sa sortie. Les fonctionnalités d’intelligence artificielle générative d’Apple fonctionnent directement sur l’appareil afin de préserver la confidentialité des utilisateurs. Bien que cela améliore la rapidité de ces fonctionnalités, cela nécessite également plus de stockage. Auparavant, Apple Intelligence utilisait 4 Go de stockage interne, mais cette valeur est passée à 7 Go.

Il est probable que les futures mises à jour d’Apple Intelligence augmenteront encore les besoins en stockage, rendant indispensable la possession d’un iPhone avec une capacité de mémoire plus élevée. Actuellement, le seul appareil Apple encore disponible avec 64 Go de stockage est l’iPad. Cependant, avec le lancement prévu de l’iPad 11 équipé d’une puce A17 Pro plus tard cette année, il est probable que toute la gamme de tablettes d’Apple passe à une capacité de base de 128 Go.