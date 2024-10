ChatGPT lance une nouvelle fonctionnalité très attendue en Europe, en toute discrétion

Lorsque ChatGPT a lancé le mode vocal avancé à la fin du mois de septembre, l’Europe a été laissée de côté pour des raisons réglementaires, mais le blocage imposé a été levé, ChatGPT Voice est désormais disponible en Europe.

OpenAI a discrètement confirmé le déploiement mardi en répondant à un tweet demandant des mises à jour sur l’UE. « Eh bien, oui », a déclaré l’entreprise. « Tous les utilisateurs Plus de l’UE, de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège et du Liechtenstein ont désormais accès à Advanced Voice. »

Well yes.



All Plus users in the EU, Switzerland, Iceland, Norway, and Liechtenstein now have access to Advanced Voice. https://t.co/AC6mdd1Lkf — OpenAI (@OpenAI) October 22, 2024

Auparavant, il était possible de contourner ce blocage en utilisant un VPN. Maintenant, la fonctionnalité est utilisable librement, au moins dans certaines zones d’Europe.

« J’ai un iPhone allemand, l’allemand comme langue principale, un fournisseur allemand et je suis en Allemagne. Je n’ai jamais reçu d’informations sur la fonction Advanced Voice et aujourd’hui, j’ai établi une connexion VPN vers un serveur américain aléatoire et après une heure, j’ai redémarré l’application et j’ai obtenu la nouvelle fonction », a écrit un membre de Reddit le mois dernier.

La fonction « Advanced Voice » a été lancée en juillet pour certains abonnés à ChatGPT Plus et promet d’offrir un dialogue naturel avec l’IA. Lors d’une démonstration en mai avec des employés d’OpenAI, l’IA a facilement compris ce qu’ils demandaient et a répondu en temps réel avec des informations précises et utiles, même si elle était interrompue ou si l’employé modifiait sa requête en cours de phrase.

Advanced Voice a été déployé au Royaume-Uni le mois dernier, mais OpenAI et d’autres entreprises ont été plus lentes à lancer des outils IA dans l’UE, où les réglementations sont plus strictes. En août, OpenAI a déclaré à Euronews Next que « l’Europe est une région clé pour nous, et nous nous engageons à travailler avec les institutions européennes pour offrir nos produits ici ».

L’accès à Advanced Voice nécessite un abonnement à ChatGPT Plus, malgré-tout, les utilisateurs sans abonnement payant disposent de 10 minutes d’accès par mois pour le tester.