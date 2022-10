Comment obtenir un logiciel Microsoft authentique et bon marché comme Office 2021 à 13,32€ par PC ?

On vous explique dans cet article comment faire pour profiter d’un logiciel Microsoft authentique pour un prix mini ! Windows, Office, etc. Découvrez plein de bonnes affaires ci-dessous.

Quand on parle de logiciel de bureau, la série Office de Microsoft est l’une des premières à qui l’on pense. Une version du logiciel par abonnement mensuel est disponible : Microsoft 365. À long terme, elle est vite très coûteuse. Microsoft vous propose aussi une version permanente, mais celle-ci est encore plus coûteuse ! En ce moment sur la boutique de Microsoft, Office 2021 Pro est disponible pour seulement 439,99€. Mais c’était sans compter sur le site de vente de logiciels Godeal24 qui propose le logiciel pour seulement 13,32€. Et pour profiter de 62% de réduction, n’oubliez pas d’utiliser un code de réduction. Le site propose non seulement des remises sur le système d’exploitation Windows et sur Microsoft Office, mais aussi de nombreuses remises sur des logiciels d’outils informatiques.

Ainsi, avec le code SGO62, vous profitez de -62% de réduction sur les offres suivantes avec Microsoft Office 2021 à partir de 13,32€ :

Microsoft va publier la version 22H2 de Windows 10 en octobre. C’est une des mises à jour les plus importantes de Windows 10. Et alors que Microsoft se concentre en ce moment sur Windows 11, Windows 10 reste une excellente option pour tout ceux qui ne peuvent pas profiter de Windows 11. Depuis plusieurs correctifs et mises à jour, Windows 10 est très stable et compatible avec la plupart des PC. En vous rendant chez Godeal24, vous pouvez acheter Windows 10 Pro pour seulement 7,59€. Et si vous souhaitez mettre à jour directement vers Windows 11, vous pouvez vous procurer le dernier Windows 11 Pro pour seulement 13,01€.

Ainsi, avec le code SGO50, vous pouvez profiter de -50% de réduction sur les offres suivantes :

Aussi, avec le code SGO62, vous profitez de -62% sur les produits suivants :

Vous pouvez également utiliser le code SGO62 pour 62% de réduction sur la logiciels Mac suivants :

Godeal24 dispose d’une boutique complète et professionnelle avec un vaste catalogue de licences numériques 100% garanties et légales. Vous pouvez obtenir le même logiciel avec plus de 80% de réduction et toujours officiel. Il propose non seulement les systèmes d’exploitation Windows et Office les plus populaires, mais aussi des logiciels informatiques et mobiles plus pratiques comme IOBIT, Ashampoo, Disk Drill, etc.

Vous avez ainsi accès aux offres suivantes :

Pour les outils Mac, vous avez accès aux offres suivantes à prix mini :

Godeal24 est revendeur de logiciels Microsoft et de sécurité informatique majeurs vous permettant d’acheter le système d’exploitation Windows et Microsoft Office à des prix réduits, ainsi que des outils informatiques utiles. Il vous permet d’économiser jusqu’à -90% pour des licences 100% originales et authentiques. Avant de revendre un logiciel, Godeal24 se renseigne sur son historique afin de vous permettre de l’utiliser sans problème. Les licences vendues sont à vie, elles peuvent donc être utilisées sans restriction : le système d’exploitation acheté sera mis à jour et pris en charge par Microsoft pendant toute sa durée de vie.

Comment payer chez Godeal24 ?

Une fois sur la page de paiement, continuez en tant qu’invité (ou créez un compte) et remplissez la section « Informations de facturation ».

Sélectionnez si possible la solution de paiement CWALLETCO et cliquez sur « Continuer ».

Vérifiez ensuite votre commande et cliquez sur « Passer la commande ».

Vous êtes ainsi redirigé vers une page de commande et cliquez sur « Choisir ma méthode de paiement ».

In fine, vous pouvez choisir plusieurs méthodes de paiement dont Paypal pour payer votre commande.

La fiabilité de Godeal24 se reflète pleinement dans la bonne réputation en ligne dont le site jouit et dans les nombreuses critiques positives sur Trustpilot où le site est notée « excellente » dans 98% des critiques. Cela s’explique par la qualité de l’expérience d’achat et les nombreux avantages offerts par la boutique : outre la possibilité de choisir des licences avec jusqu’à -90% de remise, vous profitez aussi de la livraison numérique qui permet de recevoir votre logiciel directement sur votre adresse email quelques secondes après votre achat.

Godeal24 offre également un service client disponible 24h/24 et 7j/7. Il est disponible à vie via l’adresse mail [email protected]

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.