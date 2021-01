Company of Heroes 2 adopte le 64 bits

Pour de meilleures performances et un jeu plus stable.

Voici une nouvelle qui devrait ravir les amateurs de Company of Heroes 2, le STR de Relic. Plus de sept ans après sa sortie, le jeu accueille un patch qui ajoute la prise en charge du 64 bits. Cela va améliorer les performances et le rendre plus stable avec les systèmes actuels.

En outre, cette mise à jour va réunir les joueurs de Steam et ceux du Windows Store de Company of Heroes 2 en autorisant le cross play.

Rassembler les joueurs Steam et Windows Store

Le studio explique : « Cette mise à jour est une excellente nouvelle pour le jeu, car elle devrait se traduire par une plus grande stabilité et des performances globales pour la grande majorité des joueurs. Elle devrait également permettre le cross play entre Steam et les utilisateurs de Microsoft Game Pass / Windows Store. Tous les joueurs devraient maintenant passer automatiquement à la version 64 bits lors du lancement du jeu. Si ce n’est pas le cas, veuillez quitter et redémarrer Steam ».

La mise à jour apporte également 8 nouvelles cartes.

Pour les joueurs qui utilisent toujours un système d’exploitation 32 bits, il suffit de choisir manuellement cette version. La procédure est toute simple : faites un clic droit sur Company of Heroes 2 dans votre bibliothèque Steam ; sélectionnez « propriétés » ; dans l’onglet « bêta », sélectionnez « legacy_32bit ».