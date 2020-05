Cooler Master lance une nouvelle version de ses ventilateurs Sickleflow 120

Des pales plus courbées pour un meilleur débit d’air et une étanchéité accrue.

Le savoir-faire de Cooler Master en matière de refroidissement n’est plus à démontrer, et le catalogue de l’entreprise comporte de nombreux produits sophistiqués comme le Cooler Master MA620M, un impressionnant dissipateur CPU avec ventilo central, ou encore le MasterFan SF120M, un ventilateur boîtier au design très étudié. Mais après tout, pour aérer un boîtier, de simples ventilateurs font aussi l’affaire. Pour cela, vous pourrez désormais compter sur la nouvelle version des Sickleflow 120 mm.

Pas de grands bouleversements au programme, puisque ces turbines bénéficient simplement de nouvelles pales avec une courbure accentuée censée accroitre le débit d’air. Ajoutez également un mécanisme d’étanchéité à la poussière amélioré.

Cooler Master lance la MM711, une souris alvéolée ultra-légère, gorgée de RGB

De 650 à 1800 tr/min

Ces Sickleflow 120 mm font entre 650 et 1800 tr/min, pour un débit d’air de 62 CFM, une pression statique de 2,5 mmH2O et un volume sonore compris entre 8 et 27 dBA. La durée de vie estimée est de 160 000 heures et la garantie dure deux ans. La série Sickleflow 120 comprend plusieurs modèles : sans LED, avec LED rouges/bleues, avec du RGB, avec de l’ARGB. Comptez 7,99 dollars pour un ventilateur tout noir sans LED, 9,99 dollars pour une version avec LED rouges ou bleues, 13,99 dollars pour un modèle RGB et enfin, 16,99 dollars pour un ventilateur ARGB.