Core i7-13700K : un score multicœurs 20 % supérieur avec de la DDR5 dans Geekbench 5

C’est acté depuis longtemps, les processeurs Intel Core de 13e génération, Raptor Lake, conserveront une prise en charge de la mémoire DDR5 et DDR4. Une entrée Geekbench du processeur Intel Core i7-13700K donne une petite idée de l’écart de performances – dans ce benchmark tout au moins.

Crédit : Intel

Le Core i7-13700K est un 16 cœurs / 24 threads. Il devrait faire partie du trio de processeurs Raptor Lake lancés en octobre prochain, au côté du Core i9-13900K et du Core i5-13600K. Le Core i9 possède deux fois d’E-cores, tandis que le Core i5-13600K a deux P-cores de moins. Les deux entrées Geekbench renseignent une fréquence de base de 3,4 GHz (3390 MHz) et une fréquence Boost de 5,3 GHz (5287 MHz). Dans les deux cas, le processeur prend place sur une carte mère ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E ; mais la variante DDR4 dans un, DDR5 dans l’autre. Il est ainsi épaulé par 32 Go de DDR4-3200 et DDR5-5200.

Processeur Raptor Lake Cœurs / Threads Fréquence Boost max PL1 / PL2 Core i9-13900K 8P+16E / 32T 5.5+ GHz 125 / 228W Core i7-13700K 8P+8E / 24T À déterminer 125 / 228W Core i5-13600K 6P+8E / 20T À déterminer 125 / 228W

Le Ryzen 9 5900X se fait croquer par le Core i5-13600K dans Geekbench 5

Résultats

En mono-cœur, les résultats sont du même acabit, avec 2069 et 2090 points. En revanche, le système avec DDR5 creuse l’écart en multicœurs : 19 811 contre 16 542 points. La DDR5 restant bien plus cher que la DDR4, il faudra bien sûr attendre la sortie de ces processeurs Raptor Lake et d’autres tests plus approfondis pour déterminer si le surcoût se justifie et, le cas échéant, dans quels usages.

Processeur Score mono-cœur Score multicœurs Core i7-13700K + DDR5-5200 2069 19 811 Core i7-13700K + DDR4-3200 2090 16 542

13e génération Raptor Lake

Les principales caractéristiques de la génération Raptor Lake sont rassemblées dans le tableau qui suit.