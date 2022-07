Les processeurs Raptor Lake seraient disponibles dès le 17 octobre

En mai dernier, le leaker ECSM_Official suggérait sur Bilibili que les processeurs Intel Core de 13e génération, Raptor Lake, débarqueraient en octobre prochain. L’individu a affiné sa prédiction et communique une date plus précise : le 17 octobre. Ce jour correspondrait à celui de la commercialisation des premiers processeurs. L’annonce des puces aurait donc lieu un peu en amont, le 28 septembre, à l’occasion de l’évènement Intel Innovation 2022. Enfin, les rédactions recevraient des exemplaires de processeurs avant puisque le 28 septembre marquerait aussi la fin de l’embargo sur les tests.

Crédit : ECSM_Official

Comme pour Alder Lake, Intel lancerait d’abord des processeurs haut de gamme K ainsi que le chipset Z790 ; en l’occurrence, les Core i9-13900K, Core i7-13700K et Core i5-13600K. Nous n’avons pas eu de fuites pour le deuxième, mais de nombreuses pour les deux autres ces derniers jours. Toujours sur le même modèle que précédemment, les chipsets H760 et B760 ainsi que les processeurs Raptor Lake non-K n’arriveraient qu’un peu plus tardivement : Intel les présenterait en janvier 2023, lors du CES. D’ailleurs, il n’y aurait pas de chipset H710 pour cette génération. Pour l’entrée de gamme, Intel conserverait en effet le chipset H610.

Processeur Raptor Lake Cœurs / Threads Fréquence Boost max PL1 / PL2 Core i9-13900K 8P+16E / 32T 5.5+ GHz 125 / 228W Core i7-13700K 8P+8E / 24T À déterminer 125 / 228W Core i5-13600K 6P+8E / 20T À déterminer 125 / 228W

Plateforme Raptor Lake-S : DDR5-5600 et davantage de lignes PCIe 4.0 supportées

Compatibles cartes mères séries 600 et DDR4

La 13e génération de Core utilise toujours le socket LG1700 et sera prise en charge par les cartes mères série 600. En outre, contrairement aux Ryzen 7000, les processeurs Raptor Lake maintiennent la prise en charge de la DDR4 en plus de la DDR5.

Nom série Alder Lake Raptor Lake Meteor Lake Arrow Lake Génération de Core 12e Gen Core 13e Gen Core 14e Gen Core 15e Gen Core Nœud de gravure CPU Intel 7 Intel 7 Intel 4 Intel 20A Architecture P-Core Golden Cove Raptor Cove Redwood Cove Lion Cove Architecture E-Core Gracemont Gracemont Crestmont Skymont Architecture graphique Xe-LP Xe-LP Xe-HPG Xe-HPG Nombre max de cœurs CPU 16 (8C+8c) 24 (8C+16c) À déterminer 40 (8C+32c) Nombre max de cœurs GPU 96 EU 96 EU 192 EU 320 EU Socket desktop LGA1700 LGA1700 LGA 1851 LGA 1851 Support mémoire DDR4-3200/DDR5-4800 DDR4-3200/DDR5-5600 DDR5 À déterminer Lignes PCIe CPU 16x PCIe Gen5

4x PCIe Gen4 16x PCIe Gen5

4x PCIe Gen4 À déterminer À déterminer Lignes PCIEe PCH 12x PCIe Gen4

16x PCIe Gen3 ??x PCIe Gen4

16x PCIe Gen3 À déterminer À déterminer Date de lancement T4 2021 T4 2022 2023 2024

Source : Bilibili