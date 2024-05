Core Ultra 200 : une vingtaine de CPU pour une génération complète et équilibrée ?

Petit à petit, la gamme des CPU Intel Core Ultra 200 se précise. Les Arrow Lake-S qui devraient faire suite aux Meteor Lake et à certains Raptor Lake Refresh de quatorzième génération ne devraient plus tarder.

Prévue pour le second semestre 2024, au fur et à mesure que cette fenêtre de sortie approche, il est possible d’en apprendre plus sur la quinzième génération de CPU d’Intel. Ainsi le catalogue devrait se complexifier avec l’intégration des Raptor Lake Refresh-H et les processeurs pourraient également faire l’impasse sur l’hyper-threading.

Il est également possible d’apprendre que Intel dirait adieu à la série 3 pour ses CPU. En effet, les Core Ultra 200 débuteront à partir de la série 5 et comprendront des processeurs K haut de gamme et F d’entrée de gamme.

En tout, ce seraient 21 processeurs Arrow Lake-S qu’Intel aurait l’intention de lancer en 2024. Ceux-ci devraient tirer parti des nouveaux P-Core Lion Cove et E-Cove Skymont, dans plusieurs configurations distinctes.

©Intel

La génération de Core Ultra 200 serait relativement équilibrée

Cela devrait donc comprendre des processeurs “déverrouillés” comme les Core Ultra 9 285K, les Core Ultra 7 265K et Core Ultra 5 245K mais aussi des CPU moins performants comme le Core Ultra 5 240F.

L’ensemble des processeurs devraient être compatibles avec la mémoire DDR5 tandis que les CPU “K”, eux, prendront en charge la DDR5-6400. La plate-forme LGA 1851 d’Intel serait elle utilisée au moins jusqu’en 2026.

Au total, Intel aurait donc prévu trois CPU “K” haut de gamme, cinq puces avec un TDP de 65 W ainsi que treize processeurs de 35 W. Il semblerait donc que la quinzième génération de processeurs d’Intel soit assez fournies, à défaut d’être très claire.

En revanche, au vu du nombre de CPU en 35 W, il est possible que le constructeur n’essaie pas de faire des Core 200 des monstres de puissance à tout prix. Il semblerait plutôt qu’Intel soit à la recherche d’un équilibre entre puissance et performances énergétiques, faisant de cette génération de CPU une gamme plutôt complète et équilibrée dans l’ensemble.

CPU Architecture Fréquence supposée Cache (L3) supposée TDP supposée Core Ultra 9 285K Lion Cove / Skymont 5.5 GHz 36 Mo 125 W Core Ultra 7 265K Lion Cove / Skymont – 33 Mo 125 W Core Ultra 5 245K Lion Cove / Skymont – 24 Mo 125 W Core Ultra 9 275 Lion Cove / Skymont – – 65 W Core Ultra 7 255 Lion Cove / Skymont – – 65 W Core Ultra 5 240 Lion Cove / Skymont – – 65 W Core Ultra 5 240F Lion Cove / Skymont – – 35 W

La gamme de CPU Core 200 d’Intel se dévoile, celle-ci devrait comprendre 21 procésseurs différents.

Dans cette liste on retrouve 3 CPU “K” haut de gamme et au moins un CPU “F” d’entrée de gamme.

Cette quinzième génération devrait également comprendre 13 processeurs avec un TDP de 35 W.

Source : Benchlife