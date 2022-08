Corsair révèle un écran gaming OLED souple de 45 pouces

Corsair a dévoilé son nouvel écran gaming, le XENEON FLEX 45WQHD240 OLED. C’est un écran souple de 45 pouces avec un rapport d’aspect de 21:9 créé en collaboration avec LG Display ; la définition maximale est de 3440 x 1440 pixels. Ce moniteur profite de la technologie W-OLED permettant d’atteindre une luminosité maximale de 1000 cd/m² avec un taux de contraste de 1 350 000:1. L’écran a un temps de réponse GtG de 0,03 ms, un temps pixel actif/inactif de 0,01 ms et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 240 Hz. Il est compatible avec les deux standards de synchronisation adaptative, le NVIDIA G-SYNC et l’AMD FreeSync Premium.

Crédit : Corsair

Comme indiqué dans le titre et dans sa désignation, ce moniteur XENEON FLEX 45WQHD240 OLED est souple. Les utilisateurs peuvent ajuster l’écran selon divers degrés d’incurvation pour qu’il corresponde à leurs besoins en à peine quelques secondes Concrètement, il peut avoir un aspect plat « pour les applications stratégiques ou productives », et « jusqu’à une courbe de 800R pour les jeux de simulation et de tir ».

Déclarations

Dennis Jackson, directeur senior en gestion de produit systèmes et marketing chez Corsair, déclare : « Nous nous étions donnés pour défi de créer un écran révolutionnaire qui fournit une expérience incroyable et personnalisable, et je pense que nous avons atteint cet objectif, et même dépassé. Avec l’aide de LG Display, le XENEON OLED FLEX est le début d’une toute nouvelle gamme d’écrans gaming, proposant des performances et une flexibilité au sens littéral qui dépassent les attentes des joueurs les plus exigeants ».

Mina Lee, chef d’équipe en marketing et stratégie gaming chez LG Display, ajoute : « CORSAIR est un partenaire fantastique avec qui présenter les écrans flexibles W-OLED au joueurs et joueuses. Nous avons hâte de mettre cette nouvelle gamme d’écrans gaming dans les mains des passionnés de PC. »

Disponibilité

Corsair présent son écran gaming XENEON FLEX 45WQHD240 OLED cette semaine dans le cadre de la Gamescom 2022. L’entreprise communiquera les détails concernant la sortie, la disponibilité et les caractéristiques finales ultérieurement, dans le courant de l’année 2022.