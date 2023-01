Darty casse le prix d’un aspirateur Dyson pour les soldes !

Grosse promo en ce moment chez Darty : l’enseigne vous propose un aspirateur balai Dyson V15 Detect avec une réduction de -100€ ! On vous explique l’offre ci-dessous.

Les soldes d’hiver commencent enfin. Et pour l’occasion, on a trouvé une offre en or chez Darty : un aspirateur Dyson à prix cassé ! En vous rendant vite sur le site de l’enseigne, vous pouvez en effet profiter d’une réduction exceptionnelle de -100€.

Le Dyson V15 Detect est ainsi disponible pour seulement 599€ au lieu de 699€. Une aubaine pour un aspirateur de la marque qui règne clairement sur le secteur depuis des années !

Précisons également que si 599€ reste un budget trop important pour vous, Darty vous propose le paiement en 4x avec des mensualités de 149,75€ (13,18€ de coût de financement).

Un aspirateur balai avec détecteur de poussière et une puissance d’aspiration de 240AW

Avec le Dyson V15 Detect, vous profitez d’un aspirateur balai puissant qui offre un nettoyage en profondeur de tous vos sols. Ergonomique, il est léger et peut aller dans tous les espaces d’accès difficile. Il peut même être passé sur vos matelas pour les nettoyer !

Côté performance, il fait fort là aussi avec une puissance d’aspiration de 240AW. Il propose un mode Eco pour une autonomie plus longue (jusqu’à 60 minutes) et un mode Boost pour les sessions de nettoyages intenses. Pour ce faire, il est équipé d’un moteur numérique Hyperdymium et offre 125 000 tours par minute.

On félicite également son écran LCD très pratique. Il affiche en temps réel toutes les informations nécessaires à votre nettoyage et peut même vous dire ce qui a été aspiré. On note également sa brosse Digital Motorbar avec un système de détection automatique des saletés afin d’adapter sa charge à vos sols. Il propose également une technologie auto-démêlante afin d’empêcher que vos cheveux ou que les poils de vos animaux ne s’emmêle dans la brosse.

Enfin, dernier avantage, mais pas des moindres, le Dyson v15 Detect propose une station de chargement murale. Elle vous permet de ranger proprement votre aspirateur, mais aussi de stocker vos accessoires.