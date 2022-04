Darty humilie Apple et propose le casque Airpods Max à prix mini

AirPods Max : Crédit : Apple

Pour tous ceux qui cherchent un casque audio de qualité sans se ruiner, nous avons trouvé l’offre qui répondra à toutes vos attentes : en ce moment chez Darty, vous pouvez profiter d’une économie exceptionnelle de -50€ sur le casque audio d’Apple, les Airpods Max !

Impossible de voir cette offre sans la partager, tant les réductions sont rares sur les produits Apple. En prime, en achetant le casque audio chez Darty, vous profitez également de 4 mois d’abonnement offerts pour Apple Music Spécial Famille. Vous pourrez ainsi profiter de votre casque dès sa réception en écoutant tous vos titres préférés gratuitement.

La qualité Apple dans un casque Audio haut de gamme

Si l’on a décidé de vous présenter cette offre, c’est vraiment parce que le casque audio Airpods Max est un casque à ne pas rater ! Avec ce dernier, Apple a révolutionné le secteur, en premier lieu grâce à son design qui permet un confort optimal avec une réduction de bruit passive très efficace. Il propose ainsi des coussinets jusqu’au sommet de l’arceau et du tissu en mesh respirant.

Il est équipé de 6 micros orientés vers l’extérieur et vous propose ainsi la réduction de bruit active. Il peut donc détecter tous les bruits autour de vous et annuler ceux qui dérangent votre écoute. Vous profitez d’une expérience immersive et d’un son de haute qualité.

Les Airpods Max sont aussi équipés d’une puce H1 dans chaque écouteur pour vous faire profiter d’un design acoustique exclusif et d’un traitement audio exceptionnel. Graĉe à 10 coeurs audio présents dans chaque puce, le casque peut adapter le son en fonction de la position du casque sur vos oreilles pour une écoute parfaite.

Les Airpods Max sont ce qu’Apple sait faire de mieux et il serait dommage de manquer cette offre exceptionnelle.