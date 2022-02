De la mémoire DDR5 G.Skill Trident Z5 overclockée à 4778 MHz

L’overclockeur hongkongais 林大餅Bing a établi un nouveau record pour la mémoire DDR5. Il a poussé une barrette G.Skill Trident Z5 à 4779,7 MHz, soit environ 9560 MT/s. Le précédent record n’était pas très ancien, puisqu’il datait du 1er février. L’écart est toutefois assez important, puisque cette DDR5 atteignait 4452,3 MHz.

林大餅Bing a mobilisé une carte mère Asus ROG Maximus Z690 Apex et un processeur Intel Core i9-12900K. Le matériel était refroidi par de l’azote liquide. Les timings de la DDR5-9560 étaient en 127-120-120-120.

Des kits en DDR5-6400

Les kits de mémoire DDR5 G.Skill Trident Z5 offrent les fréquences les plus élevées du marché actuellement, à savoir 6400 MT/s. Vous pouvez obtenir des kits de 32 Go (2 x 16 Go) pour un peu plus de 700 euros. L’entreprise prépare également de la DDR5-7000.

Pour l’instant, sur le segment desktop, seuls les processeurs Intel Alder Lake prennent en charge la mémoire DDR5. Du côté d’AMD, il faudra patienter jusqu’à l’arrivée des Ryzen 7000 sous architecture Zen 4 prévue au cours du second semestre.

