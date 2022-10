De nouveaux noms et logos pour le bus USB, le SuperSpeed tire sa révérence

L’USB-IF modifie une nouvelle fois les logos et le nom des versions de l’USB et de l’USB Power Delivery.

© tomekwalecki (Licence Pixabay)

L’USB Implementers Forum – ou USB-IF pour les intimes, l’organisme en charge de la promotion de l’USB – vient de rendre publics de nouveaux logos et noms destinés aux standards USB et USB Power Delivery. L’objectif est d’améliorer la compréhension des caractéristiques des différentes versions, mais aussi de simplifier les logos et noms utilisés pour les variantes de la norme. Et il est plus que temps.

Ne dites plus SuperSpeed ou USB 4

Le mode SuperSpeed, terme utilisé pour bien mettre en avant l’augmentation de la vitesse de transfert par rapport à l’USB 2.0, est apparu avec la version 3.0 de la norme, renommé depuis en USB 3.1 Gen 1. Au fil des versions et des évolutions de l’USB, entre les « USB 3.2 Gen 2×2 », « USB 3.1 Gen 2 » ou « USB 3.2 Gen 1 », la nomenclature s’est ensuite sensiblement complexifiée, pour le plus grand malheur de l’utilisateur lambda.

Les nouveaux logos et nouveaux noms pour l’USB © USB-IF

L’organisme a donc validé l’abandon du « SuperSpeed » mais aussi de l’USB 4, pour les remplacer par des noms et des logos plus simples et plus compréhensibles. L’USB 3.2 Gen 2×2 devient ainsi « USB 20 Gbps », tandis que USB 3.2 Gen 2 se nomme désormais « USB 10 Gbps ». Des versions de ces nouveaux logos pour les ports, chargeurs, câbles et packaging sont proposées, incluant à la fois le débit et la puissance maximale (jusqu’à 240 watts actuellement via le mode Extended Power Range) pris en charge par le câble, le chargeur ou l’appareil.

Enfin, l’USB 4 2.0 sera renommé « USB 80 Gbps » à sa sortie pour s’intégrer de manière naturelle au reste de la norme. Ces changements devraient être actés avant la fin de l’année sur les emballages des différents produits concernés.

Source : USB-IF