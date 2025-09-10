Dead Island 2 atteint les 20 millions de joueurs, Dead Island 3 en développement

Dead Island 2, après un développement chaotique et marqué par plusieurs changements de studios, a dépassé les 20 millions de joueurs grâce à des promotions majeures, tout en annonçant un troisième opus dont le cadre s’éloignera de Los Angeles.

Deep Silver et Dambuster Studios ont annoncé aujourd’hui que Dead Island 2 a franchi le cap des 20 millions de joueurs. Ce chiffre s’inscrit dans la continuité d’un lancement réussi pour le jeu, qui était devenu le meilleur démarrage commercial de l’éditeur avec deux millions d’exemplaires vendus en moins de deux mois après sa sortie en avril 2023. L’accès du titre au catalogue du Game Pass, ainsi que sa distribution gratuite lors de l’Epic Games Store MEGA Sale 2025, ont contribué à élargir significativement sa base de joueurs.

Un parcours de développement mouvementé

Le développement de Dead Island 2 a été marqué par plusieurs rebondissements. Initialement confié au studio Yager (Spec Ops: The Line, The Cycle), le projet devait sortir au second trimestre 2015. Cependant, Deep Silver a décidé de changer de développeur cette même année. En 2016, Sumo Digital a été désigné pour reprendre le projet, avant que le studio Dambuster ne prenne finalement les rênes en 2019, quelques mois avant le début de la pandémie mondiale. Ces changements successifs et les retards induits par la crise sanitaire ont nourri les interrogations autour de la qualité finale du jeu.

À sa sortie, Dead Island 2 a surpris en offrant une expérience jugée solide, malgré un système de combat et une structure parfois répétitifs. Comme l’a souligné Francesco De Meo dans sa critique pour Wccftech, le jeu propose un divertissement efficace, sans pour autant se démarquer comme une œuvre majeure du genre. Bien que le titre ait été salué pour son approche accessible, certains critiques ont estimé que son prix de lancement ne reflétait pas entièrement la profondeur de son contenu.

Un avenir pour la franchise

Parallèlement à l’annonce de ce cap symbolique, Deep Silver a confirmé qu’un troisième opus était en développement. Une image teaser suggère que l’action se déroulera dans un nouveau cadre, abandonnant Los Angeles pour une destination encore non dévoilée.

Dead Island 2 reste donc un exemple de projet ayant surmonté les aléas de la production pour trouver son public, tout en ouvrant la voie à une suite attendue par les fans de la série.