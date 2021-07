Battlefield 2042 comparé à Bad Company 2 et Battlefield 3 via deux vidéos

Battlefield 2042 débarquera le 22 octobre prochain sur PC et consoles. Il proposera 7 cartes dès sa sortie (Orbital, Sablier, Kaléidoscope, Manifeste, Décharge Rupture et Renouveau) mais donnera aussi l’opportunité de jouer sur des cartes issues des précédents opus via Battlefield Portal. Selon EA, cette « plateforme » permet de « jouer à des versions réinventées des grands classiques Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 et Battlefield 3 » et de se « déployer sur leurs cartes intemporelles avec l’arsenal moderne et le contenu de Battlefield 2042 ». En plus d’augmenter le nombre de terrains d’affrontement et de ravir les fidèles de la série, Battlefield Portal facilite la comparaison directe entre les graphismes des différents opus.

C’est ce à quoi s’est attelé le dénommé Cycu1. Ce dernier a partagé les deux vidéos ci-dessus dans lesquelles il compare Battlefield 2042 à Bad Company 2 et Battlefield 3 sur trois cartes : Valparaiso, Africa Harbor et Caspian Border. La première se borne à des comparaisons d’images figées ou de cinématiques peu représentatives. La seconde est plus probante puisqu’elle confronte directement des séquences de gameplay.

Des champs de batailles dynamiques

Comme ses prédécesseurs, Battlefield 2042 tournera dans le Frostbite Engine, mais dans sa 4e version. Le titre proposera du DLSS et le NVIDIA Reflex pour les détenteurs d’une carte RTX. Il promet des affrontements rassemblant jusqu’à 128 joueurs sur « des champs de bataille dynamiques ». Le jeu en équipe s’organisera toujours selon un systèmes d’escouades, agrémenté « d’un nouveau système de Spécialistes ». Pour l’instant, les configurations requises pour jouer n’ont pas été communiquées. Vous pouvez suivre toutes les informations officielles concernant BF 2042 sur Origin.

Source : DSOGaming