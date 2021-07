PlayStation 5 Digital Edition : déjà une révision « Slim » … ou presque

Dans l’indifférence quasi-générale, probablement alimentée par l’indisponibilité globale de la console, Sony vient discrètement de proposer la première révision de sa console next-gen. Plus précisément, le changement porte sur la PS5 Digital Edition. Le site officiel japonais vient en effet d’introduire dans sa documentation technique un nouveau numéro de série, le CFI-1100B (contre CFI-1000B pour le premier modèle de cette console dépourvue de lecteur de disques optiques).

Sony PS5 Digital Edition : déjà un nouveau tour de vis

Premier changement : la vis de fixation de la console à son socle circulaire est remplacée – d’une simple vis à tête plate, on passe à un élément légèrement plus épais et cranté, que l’on peut visser sans outil. Rassurez-vous, la seconde modification est plus importante : le modèle CFI-1100B profite d’une petite cure d’amaigrissement et affiche un summer body amputé de 300 grammes, totalisant ainsi 3,6 kg sur la balance contre 3,9 kg pour le modèle d’origine.

Source : Sony

A ce stade, on ignore les éléments sur lesquels Sony a rogné pour gagner ces quelques centaines de grammes. Pas de quoi parler d’un modèle Slim pour autant, mais c’est un gain bienvenu pour une console potentiellement nomade, à loger dans le fond d’un sac pour retrouver sa collection de titres dématérialisés chez un ami ou sur son lieu de villégiature. Le prix, quant à lui, demeure inchangé : la PS5 Digital Edition s’échange à 399,99 €, contre 499,99 € pour la version classique.

Pour l’heure, ce nouveau modèle devrait commencer à remplacer les références d’origine dans l’archipel nippon, avant de s’étendre au reste du globe. On avait assisté au même type de révision « discrète » du côté de la Nintendo Switch, le 20 septembre 2019, avec l’apparition d’une variante « Mariko » essentiellement identifiable par son nouveau numéro de série.