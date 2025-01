Dell dévoile une gamme d’ordinateurs totalement renouvelée aux noms originaux …

Dell a annoncé le lancement de plus d’une dizaine de nouveaux ordinateurs portables dans les gammes Pro et Plus, intégrant les derniers processeurs Intel, notamment les séries Core Ultra, Raptor Lake Refresh, et Lunar Lake. Ces modèles ciblent le marché grand public et proposent une variété de configurations adaptées à différents besoins en matière de performances et de connectivité.

Série Dell Pro Max : puissance et performance

Les modèles phares de la série Pro Max, les Pro Max 14 et Pro Max 16, se distinguent par leurs écrans respectivement de 14 et 16 pouces avec un ratio 16:10 et une résolution QHD+. Ces ordinateurs portables embarquent les processeurs Arrow Lake Core Ultra 9 et sont accompagnés de cartes graphiques NVIDIA, avec des RTX 2000-series pour le modèle 16 pouces et des RTX 500-class Pro pour le modèle 14 pouces.

Dotés de mémoires DDR5 à 6400 MT/s et d’une capacité de stockage allant jusqu’à 2 To, ces appareils sont conçus pour des charges de travail intensives. En outre, avec les dernières technologies de connectivité, telles que Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4, ces modèles répondent aux exigences des utilisateurs professionnels recherchant des performances haut de gamme.

Série Dell Plus : polyvalence et autonomie

La gamme Dell Plus comprend les modèles Plus 14 et Plus 16, disponibles en configurations standard ou 2-en-1. Ces ordinateurs intègrent les processeurs Intel Lunar Lake, notamment les Core Ultra 226V, 228V, 256V, 258V, et 288V, adaptés à différents niveaux de performance. Les utilisateurs peuvent choisir entre des écrans tactiles FHD+ ou non-tactiles QHD+ selon leurs préférences.

Avec des mémoires LPDDR5X intégrées à des vitesses atteignant 8533 MT/s, ces modèles offrent une productivité accrue et une autonomie améliorée. De plus, les capacités d’intelligence artificielle des processeurs Lunar Lake garantissent une expérience fluide et optimisée.

Série Dell Pro : des options pour tous les budgets

La série Dell Pro se décline en plusieurs variantes, incluant les Pro, Pro Premium et Pro Plus. Disponibles en tailles d’écran de 13, 14 et 16 pouces, ces modèles couvrent une large gamme de processeurs Intel, allant des Raptor Lake Refresh U ultra-efficaces aux puissants Intel Core Ultra V des séries Lunar Lake et Arrow Lake.

Les options d’affichage varient également, avec des technologies IPS et OLED Tandem, offrant des résolutions allant de FHD+ à QHD+. Cette diversité permet à Dell de proposer des solutions adaptées aux professionnels recherchant des modèles économiques ou des ordinateurs portables de milieu et haut de gamme.

Une gamme diversifiée pour répondre à tous les besoins

Avec cette nouvelle gamme d’ordinateurs portables, Dell renforce sa position sur le marché en offrant des produits polyvalents et performants. Que ce soit pour des tâches intensives, une utilisation polyvalente ou un usage professionnel spécifique, la variété des configurations disponibles dans les séries Pro et Plus assure une réponse adaptée à chaque type d’utilisateur. Ces nouveaux modèles seront disponibles prochainement dans les points de vente, consolidant ainsi la stratégie de Dell pour couvrir tous les segments du marché.