SanDisk conçoit la plus grande carte mémoire SD jamais créée, d’une capacité de 8 To

SanDisk lance une gigantesque carte SD capable de stocker 8 To de données. Avec une telle capacité, il faudra réaliser énormément de photos et vidéos pour arriver à saturer le support.

©SanDisk / Tom’s Hardware

C’est une question à laquelle beaucoup de photographes et reporters ont du se poser. Aurai-je assez de mémoire pour mon reportage ? Alors que les capacités de stockage de 128 et 256 Go semblent être les plus prisées, SanDisk vient d’annoncer deux cartes révolutionnaires : une MicroSD de 4 To, et une SD capable de stocker 8 To de données. Bien sûr, pour les SSD, c’est une caractéristique déjà connue, mais pour des cartes SD, c’est une prouesse. Cependant, des concessions ont dû être faites du côté des performances.

Des vitesses d’écriture et de lecture limitées

Ces produits sont destinés à un usage polyvalent, puisque le fabricant américain explique qu’elles sont “destinées aux drones, smartphones, appareils photo, ordinateurs portables et les appareils de jeu”. Véritable prouesse de la tech, SanDisk a cependant été contraint de réaliser certaines concessions pour arriver à une telle capacité de stockage. En effet, ces cartes SD se contentent de la norme UHS-I limitée à 10 Mo/s en écriture et 104 Mo/s en lecture. Il n’a visiblement pas été possible de les certifier classe UHS-II, capable d’atteindre des vitesses d’écriture et de lecture allant jusqu’à 312 Mo/s, et introduite dans la plupart des appareils haut de gamme.

Cela limite donc le potentiel en ce qui concerne les rafales de photographies en 4K et ces cartes SD sont donc assez limitées pour les professionnels du secteur. Cependant, Western Digital (qui a racheté la société SanDisk) vient de frapper un grand coup vis à vis de la concurrence, et nul doute que l’entreprise américaine travaille déjà sur la possibilité d’inclure des vitesses de transfert beaucoup plus rapides tout en gardant ces capacités de stockage monstrueuses.

La société précise par ailleurs que 8 To équivaut à 165 000 clichés pris au format RAW de 24 Mpx, de quoi être tranquille, pendant très, très longtemps. Toutefois, garder autant de données sur un seul support de stockage reste malgré tout assez dangereux sur le long terme. Personne n’est à l’abri d’un crash, d’une perte ou d’une casse, ce qui pourrait réduire à néant des années de labeur. Pour un souci de sécurité, il est toujours conseillé de diviser voir de copier ses données sur un ordinateur et autres disques. Espérons également qu’ils soient fiables sur le long terme, contrairement aux SSD de la marque qui semblent souffrir de réels problèmes de conception.