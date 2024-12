Dell Pro Max 18 : Ce nouveau PC va faire du bruit avec des caractéristiques folles

Dell prépare le lancement de sa nouvelle gamme de stations de travail portables, le Pro Max 18, disponible en deux formats : 18 pouces et 16 pouces. Ces appareils se distinguent par des caractéristiques techniques avancées, notamment des processeurs Intel Core Ultra 200HX et des GPU NVIDIA RTX 5000, ainsi que la prise en charge de 256 Go de mémoire CAMM2.

Un aperçu des caractéristiques

Le Dell Pro Max 18 est conçu pour offrir des performances élevées, adaptées à des environnements professionnels exigeants. Le système est capable de fournir une puissance totale de 170 à 200 W pour alimenter à la fois le processeur et la carte graphique. Le processeur attendu, le Intel Core Ultra 200HX, fait partie de la gamme Arrow Lake HX, prévue pour un lancement début 2025. Quant au GPU, il s’agit de la carte graphique NVIDIA RTX 5000, basée sur l’architecture Ada Lovelace et destinée aux stations de travail.

Le modèle Pro Max 18 sera parmi les premiers à intégrer la mémoire CAMM2, une technologie qui réduit les traces électroniques pour améliorer la réactivité et accélérer certaines applications. Cette mémoire prend en charge jusqu’à 256 Go, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs professionnels nécessitant une grande capacité.

Côté stockage, le modèle 18 pouces pourra accueillir jusqu’à quatre SSD au format M.2 2280, tandis que le modèle 16 pouces pourra en intégrer trois. Ces capacités de stockage étendues visent à offrir une flexibilité adaptée à des charges de travail complexes.

Un refroidissement au top

Pour gérer la chaleur générée par cette puissance, Dell a équipé le Pro Max 18 d’un système de refroidissement à trois ventilateurs. Ce dispositif est intégré dans un châssis en alliage de magnésium, combinant dissipation thermique efficace et légèreté. Ce choix de conception reflète l’équilibre recherché entre performances et portabilité.

Date de lancement du Dell Pro Max 18

Le Dell Pro Max 18 devrait être présenté officiellement en janvier 2025, parallèlement au lancement des processeurs Intel Core Ultra 200HX. Sa commercialisation est prévue pour la mi-2025.

Avec le Pro Max 18, Dell propose une station de travail portable destinée à des professionnels exigeants, notamment dans les domaines de l’ingénierie, de la création de contenu et du traitement de données. Les caractéristiques avancées, notamment la compatibilité avec les technologies de nouvelle génération comme la mémoire CAMM2 et les GPU RTX 5000, positionnent cet appareil comme une solution adaptée aux besoins des utilisateurs à la recherche de performances élevées dans un format portable.