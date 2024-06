Ryzen 9000 : des prix inchangés pour des processeurs plus performants ?

Les Ryzen 9000 seront plus performants par rapport aux Ryzen 7000 sans pour autant être plus onéreux. La tarification d’AMD pour cette génération de CPU serait relativement similaire, voire inférieure pour certains modèles de processeurs.

La prochaine génération de processeurs AMD, les Ryzen 9000, a été présentée officiellement lors du Computex 2024. Depuis, l’entreprise responsable de ces CPU n’a pas daigné donner plus d’informations aux consommateurs.

Les différentes informations disponibles sur le net permettent d’en apprendre un peu plus sur ces Ryzen 9000 basés sur l’architecture Zen 5. Cependant, un détail en particulier reste encore nébuleux : leur prix.

Ces CPU haut de gamme, plus performants (mais énergivores) que la génération précédente, devraient théoriquement s’accompagner d’une hausse des prix. Cependant, il est possible qu’AMD ait quelques surprises en réserve pour les utilisateurs de ses CPU desktop.

Il se pourrait que la tarification éventuelle des Ryzen 9000 ait enfin fuité sur plusieurs sites marchands différents (Canada Computers et Bermorzone). Ces derniers révélant un catalogue similaire à celui des Ryzen 7000 à quelques exceptions près. Il est effectivement possible que certains CPU équivalents soient un peu plus abordables tandis que d’autres verraient leur prix augmenter.

Quels changements de prix pour les Ryzen 9000 ?

Ainsi, il serait possible de connaître le coût des futurs Ryzen 9 9950X, 9 9900X, 7 9700X et 5 9600X. L’ensemble de ces CPU Ryzen 9000 devrait être commercialisé en juillet, possiblement en fin de mois. Ce sera l’occasion pour les consommateurs d’AMD de connaître ce que ces CPU valent vraiment.

Néanmoins, compte tenu de leurs caractéristiques supposées et de leur tarification, ces processeurs s’annoncent intéressants. Aucun d’eux ne semble dépasser les 700 dollars, le modèle le moins cher atteignant à peine 300 dollars. Leur tarif estimé étant le suivant (après conversions) :

Ryzen 9 9950X à CA$ 839 > 38 000 Pesos > $647,93 > 603,83 €

Ryzen 9 9900X à 35 000 Pesos > $596,77 > 556,15 €

Ryzen 7 9700X à 24 000 Pesos > $409,21 > 381,36 €

Ryzen 5 9600X à 18 500 Pesos > $315,43 > 293,96 €

En somme, cette grille tarifaire laisserait supposer une baisse des prix des modèles les plus haut de gamme des Ryzen 9000, tandis que le reste du catalogue augmenterait légèrement. Il faut néanmoins prendre ces chiffres avec précaution.

Premièrement, ils n’ont rien d’officiel (pour l’instant). Deuxièmement, la conversion d’une devise à une autre ne résulte pas en un prix identique. En effet, il n’est pas rare de voir des fluctuations entre le tarif américain et européen, par exemple.

Les Ryzen 9000, une solution performante et abordable ?

©Bermorzone

Finalement, il est peut-être plus probable que le tarif des CPU reste le même ou que celui-ci n’évolue que très peu (dans un sens ou dans l’autre). Dans tous les cas, même une augmentation mineure du prix des Ryzen 9000 ne serait pas cher payée.

Compte tenu de l’état actuel du marché (problèmes d’acheminement des composants, augmentation des tarifs des fondeurs, etc.) et des CPU concurrents, si ces processeurs tiennent leur promesse, ils pourraient représenter une alternative haut de gamme à “petit” prix.

Nom Architecture Cœurs/Threads Fréquence

(de base et boostée) Cache

(L2+L3) Mémoire Prix (estimation) Ryzen 9 9950X Zen 5 16/32 4,3 GHz

5,7 GHz 80 Mo DDR5-5600 $647,93 (?) Ryzen 9 9900X Zen 5 12/24 4,4 GHz

5,6 GHz 76 Mo DDR5-5600 $596,77 (?) Ryzen 7 9700X Zen 5 8/16 3,8 GHz

5,5 GHz 40 Mo DDR5-5600 $409,21 (?) Ryzen 5 9600X Zen 5 6/12 3,9 GHz

5,4 GHz 38 Mo DDR5-5600 $315,43 (?) Ryzen 9 7950X Zen 4 16/32 4,5 GHz

5,7 GHz 80 Mo DDR5-5200 $699 / 849 € Ryzen 9 7900X Zen 4 12/24 4,7 GHz

5,6 GHz 76 Mo DDR5-5200 $549 / 669 € Ryzen 7 7700X Zen 4 8/16 4,5 GHz

5,4 GHz 40 Mo DDR5-5200 $ 399 / 479 € Ryzen 5 7600X Zen 4 6/12 4,7 GHz

5,3 GHz 38 Mo DDR5-5200 $299 / 359 €