Test AMD Ryzen 9 9950X : très bon pour travailler, moins intéressant pour jouer

Nouveau processeur haut de gamme d’AMD basé sur l’architecture Zen 5, le Ryzen 9 9950X suscite une grande attente. Avec ses 16 coeurs et sa fréquence de fonctionnement élevée, il promet sur le papier une augmentation significative des performances par rapport à la génération précédente. Et en pratique ? Réponse dans notre test.

7/10 AMD Ryzen 9 9950X 759.95€ Voir le verdict Performant dans les applications professionnelles

Bonne efficacité énergétique

Tarif intéressant par rapport à la génération précédente Décevant dans les jeux

Le Ryzen 9 9950X “Granite Ridge”, fleuron de la nouvelle série Ryzen 9000 d’AMD sur architecture Zen 5 est le successeur du Ryzen 9 7950X. Il se positionne comme un processeur haut de gamme sur socket AM5, doté de 16 cœurs et prenant en charge 32 threads.

©Igor’s Lab

Avec sa fréquence de base de 4,3 GHz, son Turbo à 5,7 GHz, ses 16 Mo de cache L2 et ses 64 Mo de cache de niveau 3, le tout pour un TDP de 170W, ce CPU promet une amélioration significative des performances, notamment dans le domaine des applications multithreadées, malgré une légère baisse de la fréquence de base par rapport au Ryzen 9 7950X. Voyons de suite si la pratique rejoint la théorie.

Modèle Cœurs / Threads Fréquences

Base / Boost Cache

L2 + L3 TDP Prix de vente initial AMD Ryzen 9 9950X 16/32 4,3/5,7 GHz 16+64 Mo 170W 649$ AMD Ryzen 9 7950X 16/32 4,5/5,7 GHz 16+64 Mo 170W 699$

849€ AMD Ryzen 9 9900X 12/24 4,4/5,6 GHz 12+64 Mo 120W 499$ AMD Ryzen 9 7900X 12/24 4,7/5,6 GHz 12+64 Mo 170W 549$

699€ AMD Ryzen 9 7900 12/24 3,7/5,4 GHz 12+64 Mo 65W 429$ AMD Ryzen 7 9700X 8/16 3,8/5,5 GHz 8+32 Mo 65W

(105W ?) 359$ AMD Ryzen 7 7700X 8/16 4,5/5,4 GHz 8+32 Mo 105W 399$

479€ AMD Ryzen 7 7700 8/16 3,8/5,3 GHz 8+32 Mo 65W 329$ AMD Ryzen 7 9600X 6/12 3,9/5,4 GHz 6+32 Mo 65W

(105W ?) 279$ AMD Ryzen 5 7600X 6/12 4,7/5,3 GHz 6+32 Mo 105W 299$

359€ AMD Ryzen 5 7600 6/12 3,8/5,1 GHz 6+32 Mo 65W 229$

L’architecture Zen 5 dans toutes sa splendeur

L’architecture Zen 5 de ces nouveaux Ryzen 9000 est censée apporter des améliorations significatives par rapport à la génération précédente. Concrètement, AMD annonce une augmentation de 16 % en moyenne du nombre d’IPC (Instructions par cycle) par rapport à Zen 4.

Cette amélioration des performances repose principalement sur plusieurs innovations architecturales, en particulier un débit accru des pipelines de décodage et d’exécution avec un système de répartition plus large (8 voies contre 6 pour Zen 4). L’ordonnanceur unifié et la fenêtre d’exécution étendue contribuent à maximiser l’efficacité de l’exécution des instructions dans les 6 unités arithmétiques et logiques (ALU) et les 3 multiplieurs disponibles.

©Igor’s Lab ©Igor’s Lab

La gestion des données a également fait l’objet d’une attention particulière dans Zen 5. Le cache de données L1 de 48 Ko à 12 voies bénéficie d’une latence réduite à 4 cycles, tandis que sa bande passante est doublée. Cette capacité accrue est soutenue par une prédiction de branchement améliorée, réduisant la latence et augmentant le débit des instructions. Le cache d’instructions a d’ailleurs également été amélioré, offrant ici aussi des gains en matières de latence et de bande passante.

L’intégration d’AVX512 avec un chemin de données 512 bits complet permet de son côté de traiter plus d’instructions en virgule flottante, améliorant considérablement les performances dans les charges de travail d’intelligence artificielle.

L’architecture chiplet, avec les CCD (Core Complex Dies) séparés de l’I/O die, est bien entendu conservée pour optimiser les coûts et la flexibilité de production. AMD passe à la gravure en 4 nm FinFET de TSMC pour les CCD (6 nm pour l’I/O die), permettant au passage de réduire la consommation d’énergie et d’augmenter la densité des transistors, optimisant ainsi l’efficacité énergétique globale.

©Igor’s Lab

Les performances dans les applis professionnelles

Comme c’est régulièrement le cas, les tests ont été effectués en partenariat avec nos confrères de chez Igor’s Lab. Le Ryzen 9 9950X a été opposé aux dernières générations de processeurs d’AMD et d’Intel, du Ryzen 7 5800X3D au Ryzen 9 7950X et du Core i5-13600K au Core i9-14900K.

La plateforme commune de test utilisée pour mesurer les performances de ce nouveau Ryzen regroupe une GeForce RTX 4090 Suprim X de MSI, une alim Be Quiet! Dark Power Pro 13 1600 watts, deux SSD MSI Spatium M480 Pro de 2 To, un banc de test Cooler Master, un écran LG OLED55 G19LA et un système de refroidissement Alphacool Apex associé à un kit Pure Loop 2 360 de Be Quiet!.

Les processeurs Intel profitent d’une carte mère MSI MEG Z690 Unify, tandis que les modèles d’AMD sont installés sur une MEG X570 Godlike pour le modèle AM4 ou sur une MEG X670E Ace pour les CPU en socket AM5. 32 Go de mémoire Corsair DOMINATOR RGB DDR5-6000 (CL30) sont utilisés sur les plateformes Intel et 32 Go de DDR5-6000 (CL30) T-Force Delta sur les systèmes AM5, le Ryzen 5800X3D étant quant à lui limité à de la Corsair DOMINATOR RGB DDR4-3600 (CL14). Le tout fonctionne bien entendu sous Windows 11 Pro à jour avec les pilotes les plus récents.

Autodesk Inventor 2021 Pro

Complet, le benchmark InvMark couvre presque tous les domaines d’Autodesk Inventor et constitue un très bon indicateur des performances du système.

Les processeurs Intel prennent la tête du classement, mais le Ryzen 9 9950X se place clairement devant le Ryzen 9 7950X tout en se faisant quand même dépasser par le 7900X, et même par les 7700X et 9600X en single thread. Seules les performances multithread permettent au Ryzen 9 9950X de s’imposer face à son prédécesseur, mais là aussi, Intel reste clairement en avance.

AutoCAD 2023

AutoCAD est extrêmement gourmand en ressources CPU, et il y a relativement peu de parallélisation possible dans les tâches classiques de travail et ce sont donc les performances sur quelques cœurs qui sont importantes ; en 2D et 3D, la GeForce RTX 4090 est presque toujours limitée par le processeur, même en UHD.

Globalement, le Ryzen 9 9950X échoue à dépasser le 7950X, ce dernier se permettant même de venir titiller les modèles Intel les plus véloces dans les tests CPU. Les charges de travail purement 2D et 3D restent en revanche la chasse gardée des Core d’Intel.

Cinebench R23

Terminons avec l’incontournable Cinebench : que ce soit en single thread ou en multithread, le Ryzen 9 9950X parvient enfin à dévoiler tout son potentiel, prenant même la tête de notre classement avec un score MT impressionnant. Ave un seul coeur, seul le 14900K parvient à le surpasser, mais l’écart reste minime.

Ryzen 9 9950X : performances et consommation en jeu

©Igor’s Lab ©Igor’s Lab

Le panel de jeux utilisés pour mesurer les performances de ces cartes comprend 6 titres : Anno 1800, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Shadow of the Tomb Raider, Total War Saga: Troy et Watch Dogs Legion. La majorité de ces titres utilisent l’API DirectX 12, à l’exception de Troy (DirectX 11). Tous ont été testés en 720p afin d’être le moins limités possible par la carte graphique, l’objectif étant avant tout de mesurer les performances CPU, mais également en Full HD, QHD et UHD (4K) pour être le plus proche des conditions réelles de jeu.

Performances et consommation en 720p

C’est clairement une désagréable surprise : le Ryzen 9 9950X est dépassé par de nombreux autres modèles : même un simple Core i5-14600K se montre plus rapide ! A l’exception du 5800X3D qui commence à souffrir de son age, les Ryzen X3D montrent ici leur plein potentiel, le 9950X étant quant à lui relégué en milieu de tableau.

La consommation, bien que contenue, reste supérieure à celle des modèles X3D. L’efficacité énergétique est également assez décevante, même si elle apparait quand même meilleure que celle du 7950X.

Performances et consommation en 1080p

Même constat en Full HD, l’augmentation de la définition ayant quand même tendance à lisser un peu les résultats. Le 9950X fait partie du groupe de milieu de tableau, avec les 7950X et 5800X3D, mais aussi les 13600K et 14600K. Les Ryzen 7000 X3D restent intouchables.

Performances et consommation en 1440p

On prend les mêmes et on recommence en QHD : le 9950X se place très légèrement devant le 7950X, mais l’écart entre les deux modèles est à la limite de la marge d’erreur. Les modèles X3D d’AMD restent les plus efficaces, avec une consommation d’énergie contenue.

Performances et consommation en 2160p

Les résultats en UHD sont encore plus lissés qu’avec les définitions inférieures, mais une fois encore ce sont les Ryzen 7000 X3D qui occupent le podium, que ce soit en termes de performances pures ou de consommation d’énergie, et donc en efficacité énergétique. Le 9950X est toujours très légèrement plus rapide que le 7950X, une fois encore avec un écart à la limite de la marge d’erreur. Seule la consommation sensiblement plus faible du 9950X face à son prédécesseur joue vraiment en sa faveur.

Verdict : le Ryzen 9 9950X est plus à l’aise pour travailler que pour jouer

Si le Ryzen 9 9950X soit à l’aise dans les tâches professionnelles et de station de travail, les performances en jeu sont en revanche assez décevantes et ne dépassent généralement pas celles du Ryzen 9 7950X de manière sensible. Le nouveau processeur surpasse bien son prédécesseur en termes d’efficacité énergétique, mais ne tient toutefois pas totalement les promesses d’AMD. Entre le firmware AGESA visiblement pas encore au point et le planificateur de Windows qui semble parfois avoir du mal avec le SMT de ces processeurs Zen 5, le constructeur aurait-il sorti trop précipitamment ces nouveaux Ryzen ?

Si les gains de performance apportés par l’architecture Zen 5 sont indéniables dans certaines situations, les problèmes de firmware nuisent visiblement aux performances en jeu : le Ryzen 9 9950X a du potentiel, mais il n’est pas encore à la hauteur du battage médiatique ni de son prix, laissant les processeurs Ryzen 7000 et 7000X3D comme meilleure option pour les joueurs… pour le moment, en attendant une mise à jour de l’AGESA qu’AMD devrait sans nul doute distribuer prochainement.