Ryzen 7 9700X : déjà dépassées, AMD corrigerait les caractéristiques du CPU Zen 5

Les Ryzen 9000 ne sont pas encore sortis qu’AMD souhaiterait déjà les modifier. Ces processeurs, devant être lancés fin juillet, vont possiblement bénéficier de petites améliorations, notamment un modèle en particulier : le Ryzen 7 9700X.

Ce CPU, basé sur l’architecture Zen 5, aurait droit à un petit coup de pouce afin de le rendre plus compétitif. Alors qu’AMD a affirmé que ses Ryzen 7000X3D resteraient la meilleure solution pour la confection d’un PC gamer, la firme souhaiterait ne pas enterrer sa nouvelle génération trop rapidement.

Par exemple, la popularité du Ryzen 7 7800X3D, une puce boostée avec 3D V-Cache, pourrait faire de l’ombre au Ryzen 7 9700X. Sachant que ce dernier est également un CPU de jeu, cela aurait incité AMD à reconsidérer sa stratégie et à modifier les spécifications du processeur Zen 5.

Finalement, le Ryzen 7 9700X passerait d’un TDP de 65 W à un TDP de 120 W, la capacité thermique du processeur serait donc quasiment doublée. Cette information proviendrait directement d’AMD qui aurait partagé ce changement avec ses partenaires. En revanche, n’étant pas encore officielle, il convient de rester prudent en ce qui concerne la véracité de ces données.

Un Ryzen 9000 moins performant qu’un CPU série 7000 ?

Présentée au Computex 2024, la génération de processeurs Ryzen 9000 doit être plus performante (logiquement) par rapport à la génération précédente. Par exemple, en comparant le Ryzen 7 9700X et son équivalent précédent, le Ryzen 7 7700X basé sur l’architecture Zen 4, la fréquence maximale du CPU serait plus importante.

De base, celle-ci serait de 3,8 GHz contre 4,5 GHz, en revanche en boost, le 9700X passerait à 5,5 GHz contre 5,4 GHz pour le Ryzen 7 7700X. La hausse peut sembler négligeable mais les améliorations apportées par l’architecture Zen 5 devraient rendre le nouveau processeur plus performant, notamment en ce qui concerne l’efficacité énergétique.

Ainsi, la puce disposant de 8 cœurs pour 16 threads travaillerait plus vite et plus efficacement. D’autant plus que l’augmentation possible du TDP serait un facteur d’amélioration supplémentaire.

Ryzen 7 9700X Ryzen 7 7700X Ryzen 7 7800X3D Architecture Zen 5 Zen 4 Coeurs / Threads 8/16 Fréquence 3.8 / 5.5 GHz 4.5 / 5.4 GHz 4.2 / 5.0 GHz Cache 32 Mo L3 + 8 Mo L2 96 Mo L3 + 8 Mo L2 Mémoire DDR5-5600 DDR5-5200 TDP 120 W ? 105 W 120 W

Le Ryzen 7 9700X peut-il se démarquer ?

En revanche, si AMD souhaite que son nouveau Ryzen 7 9700X puisse survivre face au Ryzen 7 7800X3D, l’entreprise va devoir faire des efforts. Deux choix s’offrent à elle : l’amélioration des caractéristiques (comme pour le TDP) ou bien une fourchette de prix pas trop élevée.

Malheureusement pour le Ryzen 9000, les générations précédentes vont certainement bénéficier d’une baisse des prix suite à leur sortie. De ce fait, si le Ryzen 7 7800X3D est à la fois plus abordable et aussi performant, il est peu probable que le 9700X soit adopté massivement.

Il faut espérer qu’à l’avenir le processeur bénéficie d’améliorations supplémentaires, ce qui n’est pas impossible sachant que celui-ci n’est pas encore sorti. Il est possible également qu’AMD commercialise une variante XT de son processeur dans quelques années.

Ryzen 9 9950X Ryzen 9 9900X Ryzen 7 9700X Ryzen 5 9600X Ryzen 9 7950X Ryzen 9 7900X Architecture Zen 5 Zen 4 Coeurs / Threads 16/32 12/24 8/16 6/12 16/32 12/24 Fréquence 4.3/5.7 GHz 4.4/5.6 GHz 3.8/5.5 GHz 3.9/5.4 GHz 4.5/5.7 GHz 4.7/5.6 GHz Cache 64 Mo L3

+

16 Mo L2 64 Mo L3

+

12 Mo L2 32 Mo L3

+

8 Mo L2 32 Mo L3

+

6 Mo L2 64 Mo L3

+

16 Mo L2 64 Mo L3

+

12 Mo L2 iGPU 2 x RDNA (2 CU) Radeon 680M Mémoire DDR5-5600 DDR5-5200 TDP 120 W 120 W 120 W ? 65 W 170 W 105 W

AMD pourrait revoir à la hausse les spécifications de certains de ses Ryzen 9000.

Le Ryzen 7 9700X verrait son TDP augmenter et passer de 65 W à 120 W.

Le but serait de rendre le Ryzen 9000 plus compétitif par rapport aux Ryzen 7000X3D.

