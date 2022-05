Des dates et des prix pour les cartes graphiques desktop Arc Alchemist A750, A580 et A380

Toutes seraient annoncées lors du Computex ; la première et la dernière commercialisées dans la foulée.

Selon les informations de WCCFTech obtenues auprès de sources taïwanaises, Intel présentera trois cartes graphiques Arc Alchemist desktop lors du Computex. Les références en questions seraient les Arc Alchemist A750, A580 et A380. Précisons que le Computex 2022 se déroulera du 24 au 27 mai.

Intel commercialiserait les cartes graphiques Arc A750 et A380 dans la foulée ; l’A580 serait disponible plus tardivement, dans le courant du mois de juillet. L’offre Arc desktop la plus haut de gamme, l’A780, débarquerait pour sa part au troisième trimestre, probablement en septembre selon les rumeurs.

Dell liste une carte graphique Intel Arc Pro A40M

Des MSRP allant de 150 à 350 dollars

Le site WCCFTech ne se risque pas seulement sur le terrain du calendrier, mais aussi sur celui des prix. L’article rapporte un prix de vente recommandé (MSRP – Manufacturer Suggested Retail Price) de 150 dollars pour l’Arc Alchemist A380, de 280 dollars pour l’Arc Alchemist A580 et de 350 dollars pour l’Arc Alchemist A750. Pour la comparaison, rappelons que les GeForce RTX 3060 et Radeon RX 6600 ont des MSRP de 329 dollars ; des tarifs très théoriques depuis plusieurs mois, nous vous le concédons.

Dans tous les cas, Intel semble vouloir pratiquer une politique tarifaire assez agressive pour ses GPU Arc. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre les clients.

En supposant que les prix pratiqués pour les GeForce et Radeon continuent de baisser et finissent par se stabiliser aux niveaux préconisés, les acheteurs pourraient privilégier les cartes des deux acteurs historiques du marché. Au-delà des considérations purement matérielles, c’est la capacité d’Intel à assurer un suivi logiciel aussi soutenu que ceux garantis par AMD et NVIDIA qui questionne : tout récemment, l’entreprise n’a pas respecté le délai qu’elle s’était elle-même fixé pour publier une mise à jour d’un pilote GPU Arc.

En outre, à mesure que les mois passent, Intel expose ses GPU Arc Alchemist à ceux de nouvelle génération de NVIDIA et AMD (RTX 4000 et RX 7000).

Bref, pour l’instant, le retour / l’arrivée d’Intel sur le marché des cartes graphiques dédiées ne peut pas vraiment être qualifié de triomphal ; il est plutôt laborieux.