L’AMD Radeon RX 7900 XT serait la première carte graphique grand public PCIe 5.0

Des correctifs de pilotes Linux publiés par AMD et décortiqués par un certain @Kepler_L2 apportent quelques indications sur les futurs GPU RDNA 3. La première est que les moteurs vidéos VCN 4.x (Video Codec Next version 4.x) sont capables de gérer la plupart des codecs modernes. La seconde est que le GPU Navi 31 exploiterait l’interface PCIe 5.0.

Les données concernant l’encodage / décodage datent d’il y a quelques jours. Nous n’en avons pas parlé sur le site, mais des rumeurs sur l’absence de support AV1 ont circulé. Finalement, il n’en serait rien : les moteurs VCN 4.0 d’AMD devraient bien prendre en charge le décodage H.264/MPEG 4 AVC, H.265, VP9, AV1 et JPEG, ainsi que l’encodage AV1, H.264 et H.265. Il y a en revanche des incertitudes pour le codec H.266/VVC.

Le GPU Navi 31 aurait moins de processeurs de flux que prévu

VCN 4.x

Rappelons qu’actuellement, seuls les GPU Intel Arc Alchemist proposent un support complet de AV1. Intel en a d’ailleurs fait un argument marketing lors de sa présentation fin mars. À l’inverse, chez AMD, les Radeon RX 6500 XT et Radeon RX 6400 se sont distinguées – de manière négative – par l’absence de décodage AV1.

Notez que les GPU AMD RDNA 2 utilisent les moteurs VCN 3.0, VCN 3.1 et VCN 3.1.2. Ces moteurs VCN 3.x gèrent le décodage H.264/MPEG4 AVC, H.265, VP9, AV1 et JPEG ainsi que l’encodage H.264 et H.265.

PCIe 5.0

À propos de l’interface PCIe, le GPU Navi 31 utiliserait du PCIe 5.0 x16. Certains évoquent aussi du PCIe 5.0 x16 pour Navi 32 et du PCIe 5.0 x8 pour Navi 33.

La feuille de route récemment publiée par AMD pour ses processeurs Zen 4 a confirmé qu’ils profiteraient d’un support de l’interface PCIe 5.0. À ce stade, il n’est toutefois pas garanti que les Radeon RX 7000 exploitent cette interface. De fait, les futures GeForce RTX 4000 Series « Ada Lovelace » feraient l’impasse sur le PCIe 5.0.

Confirmed just a Jebait, RDNA3 does support AV1 encoding. https://t.co/L1RD6T8cVK pic.twitter.com/ii8bYHz1wY — Kepler (@Kepler_L2) May 4, 2022

PCIe Gen5 16x for Navi31 pic.twitter.com/f53270NXpE — Kepler (@Kepler_L2) May 4, 2022

Sources : VideoCardz, Tom’s Hardware US