Des inédits Core i9-10910 et Radeon Pro 5300 repérés dans un iMac

Intel a présenté sa gamme de processeurs Comet Lake-S en avril dernier. Mais apparemment, l’entreprise avait gardé une pièce en réserve. En l’occurrence, un Core i9-10910 retrouvé dans un iMac d’Apple.

Cette nouvelle puce, découverte sur Geekbench par _rogame, vient se placer entre les Core i9-10900 et i9-10900K. Elle embarque toujours 10 cœurs / 20 threads. En revanche, elle affiche des fréquences et un TDP différents de ses deux compères : 3,6 GHz de base, 4,7 GHz en Boost, pour un TDP de 95W. C’est principalement cette valeur qui surprend, puisque les Core i9-10900 et i9-10900 ont un TDP de respectivement 65W et 125W, comme tous les processeurs Comet Lake-S non-K et K. La puce conserve les 20 Mo de cache L3 partagé et un iGPU Gen 9.5 UHD 630. En fait, il est possible que ces Core i9-10910 soient des Core i9-10900K recyclés, des modèles ne répondant pas aux critères attendus pour un porte-étendard capable de grimper à 7,707 GHz sur tous ses cœurs. Financièrement, cette option serait intéressante pour Intel comme pour Apple.

Des premiers résultats sur Geekbench 5 pour les puces Apple Silicon

Une Radeon Pro 5300

D’autre part, la machine aperçue sur Geekbench s’appuie également sur une carte graphique encore non officialisée, la Radeon Pro 5300 d’AMD. Cette référence ressemble à la Radeon Pro 5300M présentée l’année dernière dans une version non mobile. Elle s’armerait d’un GPU Navi 14 et de 20 unités de calcul, soit 1280 processeurs de flux. Geekbench la détecte avec une fréquence maximale de 1650 MHz et 4 Go de mémoire. Le type de mémoire n’est pas spécifié, mais étant donné que la Radeon Pro 5300M s’appuie sur 4 Go de GDDR6 à 12 Gbit/s, on peut tabler sur les mêmes caractéristiques sans trop de risques.

Pour l’instant, on ne sait pas si ce Core i9-10910 restera une exclusivité Apple.