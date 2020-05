Record : le Core i9-10900K culmine à 7,707 GHz sur tous ses cœurs

Le porte-étendard des processeurs Comet Lake-S d’Intel est le Core i9-10900K. Un modèle armé de 10 cœurs / 20 threads capable de monter à 5,3 GHz sur un seul cœur et à 4,9 GHz sur l’ensemble de ses cœurs. Pour avoir une idée des performances de la puce, vous pouvez le voir défiant un Ryzen 9 3900X et Ryzen 3950X en applicatif et en jeu ici. En ce qui concerne ses fréquences, on sait qu’il est possible de la pousser à 5,4 GHz sur ses dix cœurs avec un kit de watercooling. Alors quand des overclockeurs professionnels passent à de l’hélium liquide à -269 °C, ça donne du 7,707 GHz sur tous les cœurs.

On doit ce record aux dénommés Elmor, Massman et Shamino. Ils l’ont établi lors d’un événement d’overclocking organisé par Asus. La machine utilisée embarque une carte mère Asus ROG Maximus XII Apex et une barrette mémoire G.Skill Trident Z RGB. La tension de la puce affichée est de 1,194V.

Le Core i9-10900K soumis à un stress test sous AIDA64 pendant presque 48 minutes

7613,19 MHz pour le Core i9-9900K

À titre de comparaison, le record d’overclocking pour l’ancêtre du Core i9-10900K, le Core i9-9900K, est de 7613,19 MHz. Un processeur ayant pourtant deux cœurs en moins (8 cœurs / 16 threads). L’auteur de ce record, Der8auer, avait aussi eu recours à de l’hélium liquide. Réalisé en 2018, il n’a pas été battu depuis. Cela met en perspective la prouesse réalisée par l’équipe d’Elmor, ainsi que les améliorations apportées par Intel au silicium de ses puces Comet Lake-S. Bien qu’elles reposent toujours sur l’architecture Skylake, leur potentiel d’overclocking est à l’évidence supérieur. On verra dans les prochains mois s’il est possible de monter le Core i9-10900K au-delà de 7,707 GHz.

MSI explique sa sélection des Comet Lake-S pour l’overclocking : mieux vaut miser sur un Core i9 !

Enfin, toujours dans le domaine de l’overclocking mais du côté d’AMD cette fois, sachez que Der8auer a tout récemment fait dépasser la barre des 8,1 GHz à un AMD FX-8350.