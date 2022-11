Des Ryzen mobiles à 12 et 16 cœurs CPU en préparation ?

Le Ryzen 9 7845HX, un inédit 12 cœurs / 24 threads, de passage dans Ashes of the Singularity.

Nous avons parlé des processeurs mobiles Raptor Lake de 13e génération à plusieurs reprises, mais plus rarement des Ryzen 7000 Zen 4 destinés à ce segment. Une entrée dans le benchmark Ashes of The Singularity rappelle cette gamme à notre bon souvenir : il s’agit du Ryzen 9 7845HX. Comme le Ryzen 9 7900X, le processeur possède 12 cœurs / 24 threads. Jusqu’à présent, les Ryzen-HX offraient au mieux 8 cœurs / 12 threads (Ryzen 9 6980HX à Ryzen 7 6800HS).

© AoS

Nous pouvons espérer également une puce Dragon Range Zen 4 à 16 cœurs / 32 threads calquée sur le Ryzen 9 7950X. En effet, AMD a officiellement mentionné le Ryzen 9 7945HX lors de la présentation de sa nouvelle nomenclature pour les processeurs mobiles en septembre dernier. De fait, sachant qu’Intel devrait proposer jusqu’à 24 cœurs / 32 threads avec sa gamme Raptor Lake (Core i9-13900HX), il devient urgent pour AMD d’augmenter drastiquement le nombre de cœurs CPU.

© AMD

Les processeurs Ryzen 7000 3D V-Cache limités à des configurations 6 et 8 cœurs ?

Moins de cœurs GPU ?

Si une hausse du nombre de cœurs CPU semble actée chez les deux concurrents, il est possible que cela se fausse au détriment des cœurs graphiques, simplement pour une question de place sur le die. Avec sa série Alder Lake-HX, Intel a déjà été contraint de revoir le nombre d’unités d’exécution de l’iGPU à la baisse (32 voire 16 UE contre 96 pour les autres séries). Du côté d’AMD, les Ryzen 6000 Rembrandt les mieux dotés en cœurs CPU sont épargnés et restent les mieux équipés en matière d’iGPU (680M à 12 cœurs GPU pour le Ryzen 9 6980HX). Toutefois, le passage à 12 ou 16 cœurs CPU pourrait forcer AMD à raboter.

L’entreprise présentera peut-être sa série AMD Ryzen 7000HX en début d’année prochaine, à l’occasion du CES 2023.