AMD : une nouvelle numérotation pour les processeurs mobiles à partir de 2023

AMD annonce une nouvelle nomenclature pour sa famille de processeurs mobiles. Celle-ci entrera en vigueur à partir de 2023. Plus précisément, dès les Mendocino, destinés aux ordinateurs portables vendus dans les 500 dollars, et les Dragon Range pour les PC plus haut de gamme. L’entreprise explique que « ce nouveau système est fondamental pour la façon dont AMD nommera et numérotera ses processeurs mobiles dans les années à venir, des ordinateurs portables fins et légers aux derniers SOC pour les jeux et la création de contenu ».

Crédit : AMD

AMD communique plusieurs justifications. Déjà, le fait que le système de dénomination actuel pour les processeurs mobiles Ryzen était « arrivé à son terme. Il ne pouvait tout simplement pas s’adapter à l’afflux de nouveaux SOC dans les nouvelles catégories que nous développons ». Pour le nouveau, la société souhaitait un système qui soit à la fois « technique et informatif, de sorte qu’un passionné puisse rapidement « décoder » le numéro pour voir ce qu’il contient », mais aussi « simple pour l’utilisateur moyen, où un chiffre plus élevé connote simplement une meilleure performance du processeur ».

Ryzen 5 7640U

Défi relevé ? À vous de juger ; voici le nouveau système de nomenclature.

Crédit : AMD

Le premier chiffre révèle l’année du processeur. Le début sera 7 pour 2023. En 2024, nous passerons à 8, puis en 2025, à 9. Le deuxième indique le segment du processeur (Athlon Sivler ou Gold, Ryzen 3, 5, 7 ou 9). Vous le constatez, il y aura donc deux chiffres par type de processeurs contre un avant ; pas vraiment le summum de la clarté.

Le troisième chiffre renseigne l’architecture CPU : Zen 3, Zen 4… Pour les architectures comme Zen 3+, il faudra regarder le quatrième chiffre, qui peut prendre deux valeurs : 0 ou 5. 0 pour Zen 3, 5 pour Zen 3+ ; 0 pour Zen 4, 5 pour Zen 4+. Enfin, la lettre en toute fin nous ramène en terrain connu : elle indique le facteur de forme / TDP. Les processeurs autorisant des configuration fanless (9 W ou moins) seront désignés par la lettre e. Ceux dont le TDP est compris entre 15 et 28 W par les lettres U ou C. Les processeurs avec un TDP d’environ 35 W sont caractérisés par le suffixe HS ; un TDP de 55 W est plus, HX.