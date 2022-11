Les processeurs Ryzen 7000 3D V-Cache limités à des configurations 6 et 8 cœurs ?

L’absence remarquée du Ryzen 7 7800X parmi les quatre Ryzen 7000 officialisés fin août laisse à penser qu’AMD réserve ce numéro à un processeur bénéficiant de la technologie 3D V-Cache – au successeur direct du Ryzen 7 5800X3D en somme. En tout cas, sur une feuille de route d’AMD publiée fin septembre, figuraient bien de telles puces. L’utilisateur ECSM_Official a rapporté sur Bilibili que la société commercialiserait deux processeurs Ryzen 7000 3D V-Cache au cours du premier semestre 2023 : un 6 cœurs CPU (Ryzen 5) et un 8 cœurs CPU (Ryzen 7). Surtout, il annonce qu’il n’y aura pas de Ryzen 9 de ce type (12 et 16 cœurs CPU).

© AMD

Les prédictions d’ECSM_Official restent bien sûr hypothétiques, mais sont assez crédibles. Pour vanter les bénéfices du 3D V-Cache, une technologie qui accorde davantage de cache L3 à un processeur, la société a, dans le cas du Ryzen 7 5800X3D, axé sa communication sur les gains dans les jeux vidéo. Or, sur ce terrain là, l’intérêt d’un Ryzen 9 pour la majorité des joueurs est discutable, à la fois sur le plan financier et sur celui des performances. De fait, la majorité des joueurs privilégie un Ryzen 5 ou un Ryzen 7 ; des Ryzen 9 3D V-Cache, logiquement plus onéreux que les Ryzen 9 classiques, ne concerneraient que quelques clients.

En outre, des Ryzen 9 3D V-Cache induiraient peut-être davantage de contraintes matérielles. Déjà pour le Ryzen 7 5800X3D, cette technologie entraîne quelques concessions : une tension de 1,35 V abaissant les fréquences par rapport au Ryzen 7 5800X et interdisant l’overclocking CPU.

AMD Ryzen 7000 : une série regroupant trois architectures CPU différentes

Quels gains pour Zen 4 ?

Les apports d’une quantité accrue de cache L3 pour l’architecture CPU Zen 4 restent bien sûr à définir. Il y a quelques semaines, Tom de la chaîne MLID suggérait un écart d’environ 30 % entre les Ryzen 7000 et les Ryzen 7000X3D. Dans le cas de Zen 3, elle apporte des gains substantiels au Ryzen 7 5800X3D dans les jeux. En moyenne, ce processeur rivalise avec le Core i9-12900KS en 1080p et 1440p ; fait aussi bien que le Ryzen 7 7700X.

A620 et APU Ryzen 7000

Pour être exhaustif, la publication d’ECSM évoque également le chipset A620, apparemment prévu pour le deuxième trimestre 2023, et un APU AM5 qui supporterait nativement de la mémoire à 4800 MT/s, contre 5200 MT/s pour les Ryzen 7000 Raphael.

Source : Bilibili