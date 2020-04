Des spécifications et des dates de sortie pour les GPU Ampere de NVIDIA

La RTX 3080 Ti en fin d’année, les RTX 3080 et 3070 cet été, et la RTX 3060 début 2021 ?

Au sujet des GPU Ampere, nous devrions avoir des informations supplémentaires le 14 mai à 15 heures sur YouTube, via le discours d’ouverture de la GTC 2020 par Jensen Huang, PDG de NVIDIA. En attendant, un tableau montrant les supposées caractéristiques techniques des RTX 3060, RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3080 Ti a fuité sur Twitter.

Le site Guru3D a pu le capturer avant qu’il ne soit supprimé. Toutefois, comme souvent, gardez à l’esprit qu’il faut prendre ces données avec des pincettes. L’utilisateur qui les a divulguées se nomme chiakokhua. L’individu avait notamment partagé quelques prévisions sur les puces EPYC d’AMD il y a quelques mois. Celles-ci s’étaient cependant avérées proches de la réalité.

NVIDIA travaille sur de mystérieux produits en 5 nm

Une RTX 3070 au niveau d’une RTX 2080 Ti ?

Selon ce tableau, NVIDIA proposerait donc une RTX 3080 Ti munie d’un GPU GA100, de 8192 cœurs CUDA, et 256 cœurs RT. Ce modèle n’arriverait qu’au cours du dernier trimestre de l’année. Cette RTX 3080 Ti pourrait être 40 % plus performante que la RTX 2080 Ti.

La RTX 3080 et la RTX 3070 embarqueraient toutes les deux un GPU GA103. La première s’armerait de 4608 cœurs CUDA et 144 cœurs RT, contre 3584 cœurs CUDA et 112 cœurs RT pour la seconde. Ces deux références débarqueraient au troisième trimestre, soit entre juillet et septembre. Concrètement, au regard des spécifications, une RTX 3070 serait proche d’une RTX 2080 Ti en termes de performance. Enfin, la RTX 3060 n’arriverait que début 2021, dotée de 2560 cœurs CUDA et 80 cœurs RT. La fuite ne précise pas la quantité de mémoire GDDR6 pour chaque modèle, mais prédit une vitesse mémoire de 16 Gbit/s dans tous les cas.

Rappelons que les GPU Ampere bénéficieront d’une gravure en 7 nm. Cela pourrait les rendre jusqu’à 50 % plus véloces et deux fois moins énergivores que Turing. Jensen Huang est en tout cas très confiant, puisqu’il nous a assuré que « nous ne serions pas déçus ».