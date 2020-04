NVIDIA travaille sur de mystérieux produits en 5 nm

TSMC a lancé la production de masse en 5 nm et affiche déjà un carnet de commandes bien remplie. Parmi les principaux clients du fondeur taïwanais sur ce process, il y a principalement Apple, pour son SoC A14, et sans doute AMD dans les prochains mois puisque les processeurs EPYC Genoa de la firme, sous architecture Zen4, bénéficieront d’une gravure en 5 nm. Selon un rapport du DigiTimes, NVIDIA va aussi devenir un important client de TSMC pour cette finesse dans un avenir proche.

Or, on sait que les prochains GPU de la marque, les RTX 3000, également connus sous le nom de code Ampere, s’appuieront sur une gravure 7 nm. Ceux-là doivent sortir cette année. Par conséquent, deux autres pistes semblent crédibles : soit NVIDIA s’oriente vers le process 5 nm de TSMC pour ses GPU destinés au HPC, soit pour un nouveau SoC Tegra pour des appareils mobiles. Avec un SoC Tegra en 5 nm qu’on pourrait notamment retrouver dans une hypothétique Nintendo Switch 2 par exemple.

Ampere en 7 nm

Gardez à l’esprit qu’il ne s’agit que de suggestions. L’article du Digitimes se contente d’indiquer que NVIDIA va utiliser le process 5 nm de TSMC. Mais il ne donne aucune information sur les produits concernés. En l’état, NVIDIA se fournit principalement en puces 16 et 12 nm pour les SoC Tegra ainsi que pour les GPU Pascal et Volta, et bientôt en 7 nm pour Ampere. Du côté d’AMD, on utilise le 7 nm à la fois pour les GPU Navi et pour les processeurs Ryzen 3000 et 4000. Bref, espérons que dans les prochains jours, des fuites dévoilent les produits concernés par le 5 nm chez NVIDIA.

