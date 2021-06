La Cité impériale de The Elders Scrolls IV : Oblivion construite dans l’Unreal Engine 5

Nous avons pu découvrir l’Unreal Engine 5 à l’œuvre dans des environnements forestiers au cours des semaines précédentes. Dans une forêt tempérée dans un premier temps, puis une forêt tropicale aux allures de celle de Crysis dans un second. Voici une nouvelle vidéo vitrine pour l’Unreal Engine 5, cette fois dans une zone qui devrait plaire aux fans de The Elders Scrolls. En effet, elle se situe dans un ersatz de la Cité impériale, la capitale de Cyrodiil, issue du jeu Oblivion.

Hélas, il semble que le monde The Elders Scrolls soit lui aussi confronté à une pandémie de coronavirus, et que ses habitants soient invités à rester enfermés chez eux ; au moins, la visite ne s’effectue pas dans la cohue. Plaisanterie mise à part, Greg Coulthard, qui a conçu cette map, indique avoir mobilisé les technologies Lumen, Nanite et Echo. Tous les assets proviennent du jeu Oblivion ; ils bénéficient d’un traitement via Nanite (à l’exception des murs extérieurs et des bannières). Les textures sont embellies grâce au 4x Texture Pack d’un dénommé Kuzja80.

Le DLSS 2.0 débarque sur l’Unreal Engine 5 ainsi que sur Linux via Proton

GeForce GTX 1660 et Core i7-4770K

Greg Coulthard précise également la configuration utilisée pour afficher cette séquence : une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 Go de VRAM) associée à un processeur Intel Core i7-4770K ; 24 Go de RAM. À vrai dire, sa chaîne YouTube contient des vidéos un peu plus flatteuses que celle de la Cité impériale pour le moteur d’Epic Games, notamment celle qui suit ; elle a pour cadre des ruines égyptiennes.

Unreal Engine : le MetaHuman Creator permet de modéliser des visages en quelques minutes

Enfin, dans un autre registre, mais afin d’illustrer la technologie Lumen, « le système d’illumination globale et de réflexion entièrement dynamique d’Unreal Engine 5 », nous partageons la vidéo ci-dessous. Son sujet est une moto Dnepr K 750. Vous pouvez la comparer avec la démo technique en ray tracing RTX d’un camion.

Source : DSOGaming