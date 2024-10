Deux fraudeurs piégent Apple, ils écopent de lourdes amendes et d’années de prison

© Apple

L’iPhone rapporte gros, aussi bien les vrais modèles que les faux. Deux fraudeurs situés dans le Maryland ont escroqué Apple pour un montant de 2,5 millions de dollars avec de faux iPhones. Les escrocs échangeaient discrètement de faux iPhone directement auprès d’Apple, une opération astucieuse, mais qui a fini par piéger les trafiquants.

Le mode opératoire n’est pas très compliqué, des personnes commandent de faux iPhones, fonctionnels ou non, puis en changent les numéros de série pour qu’ils semblent légitimes auprès d’Apple. Une fois ces numéros de série remplacés, les faux modèles apparaissent comme garantis par la couverture Apple Care. Les iPhones, ensuite ramenés à l’Apple Store pour être réparés, n’étaient en fait pas réparables. Les techniciens remplaçaient alors les appareils, ni vu ni connu, les escrocs ont réussi à faire remplacer environ 5000 iPhones ainsi.

Plus de 5000 faux iPhone changés chez Apple

Haotian Sun, 33 ans, et Pengfei Xue, 33 ans, ont été reconnus coupables de ce stratagème par un tribunal américain. Les deux ressortissants chinois, qui résidaient dans le Maryland, ont été accusés de complot en vue de commettre une fraude.

Les preuves du procès ont montré que les escrocs ont soumis plus de 5000 téléphones de contrefaçon à Apple, avec l’intention de causer une perte intentionnelle de plus de 3,8 millions de dollars à Apple et une perte réelle de plus de 2,5 millions de dollars.

Le juge Kelly a condamné Sun à purger une peine de 57 mois de prison à laquelle s’ajoute une période de trois ans en liberté surveillée et le paiement de 1 072 000 dollars de dédommagement. Xue pour sa part écope de 54 mois de prison, de trois ans de liberté surveillée et d’une somme de 397 800 dollars à payer.

La somme à rembourser correspond au montant que le duo a reçu après avoir vendu les iPhones, au lieu des pertes totales subies par Apple.