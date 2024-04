Des iPhone plus faciles et moins chers à réparer, la promesse d’Apple

Les iPhone seront bientôt moins chers et plus faciles à réparer. Apple souhaite permettre l’utilisation de pièces de seconde main à l’avenir sans qu’il y ait de conflit avec l’appairage des smartphones. En revanche, les composants seront surveillés et devront obligatoirement provenir des usines de la firme.

©Anton Maksimov via Unsplash

Apple n’est pas une entreprise connue pour faciliter systématiquement la vie de ses utilisateurs. Certes, l’écosystème de la firme est célèbre pour son ergonomie, mais les choses se compliquent lorsque les utilisateurs sont confrontés à des problèmes matériels.

C’est un fait, les appareils du géant de Cupertino sont un enfer à réparer. Très voire trop complexe, leur assemblage empêche la plupart du temps les réparations maison, et le service d’Apple peut être très onéreux.

Les exemples de ces machines sont nombreux, le plus récent étant le MacBook Pro M3 quasiment impossible à réparer. Heureusement pour les consommateurs de la firme, il semblerait néanmoins que la situation évolue peu à peu.

Ainsi, le MacBook Air M3 est légèrement plus permissif que le Pro et Apple a intégré l’iPhone 15 au programme Self Service Repair. Il semblerait que le constructeur veuille continuer sur cet élan puisqu’elle devrait bientôt faciliter encore plus la réparation de ses iPhone.

Des pièces de rechange mais pas n’importe lesquelles

©Apple

Actuellement, le processus de réparation des smartphones d’Apple implique l’utilisation de pièces neuves ainsi qu’un appairage fastidieux des composants. Cela devrait changer prochainement, l’entreprise ayant, en effet, annoncé la possibilité d’utiliser des pièces de seconde main à l’avenir.

Cette initiative devrait profiter aux utilisateurs via le programme de réparation cité plus haut, mais aussi aux ateliers de réparation tiers. Évidemment, cela ne se fait pas sans quelques contraintes de la part d’Apple. Certaines restrictions vont donc être mises en place. Par exemple, les pièces de rechange devront être fournies par Apple exclusivement. Le but de cette décision étant de s’assurer de leur provenance.

En effet, un système de verrouillage va empêcher l’utilisation de composants tiers ou bien entendu volés. Un iPhone réparé avec une pièce venant d’un autre appareil dont la fonction verrouillage ou le mode perdu a été activé ne pourra pas être appairé correctement.

Cela paraît parfaitement entendable même si l’utilisation de pièces tierces pourrait faire baisser encore plus le coût des réparations. Quoi qu’il en soit, cette initiative d’Apple est bienvenue, elle donne plus de choix aux utilisateurs qui peuvent espérer faire quelques économies en cas de problème.

Petit bonus, à partir de cet automne, iOS va se doter d’une fonctionnalité spéciale pouvant déterminer si les pièces du smartphone sont d’occasion. Grâce à elle, les usagers pourront, dans les réglages, voir si leur iPhone contient des composants neufs ou bien de seconde main après une réparation.