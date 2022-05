Comparatif : quel est le meilleur VPN en 2022 ?

Nous avons pris l’habitude d’utiliser le terme anglais « VPN », mais sachez qu’il existe bien un terme français pour décrire cette technologie : un réseau privé virtuel. Cette technique a plusieurs utilités, mais la plus communément admise est celle d’agir comme une sorte de tunnel par lequel passe toutes vos informations avant de vous connecter à internet.

Le VPN va donc avoir plusieurs avantages grâce à cela. Il pourra tout d’abord chiffrer votre connexion, pour faire en sorte que vos données restent bien sous votre contrôle. Il va aussi permettre de vous connecter directement à une station distante, comme c’est souvent le cas dans les environnements professionnels à haut risque dans le cadre du télétravail. Et enfin, comme tout un chacun le sait aujourd’hui, il va vous permettre de vous faire apparaître dans un endroit différent de celui duquel vous vous connectez. Au bout ? L’accès à des catalogues Netflix ou Disney+ bien plus fournis qu’en France, où la chronologie des médias ralentit la sortie des films sur les plateformes de SVOD.

Notre sélection des meilleurs VPN en 2022

Pour bien choisir le meilleur VPN selon ce que vous cherchez à en faire, nous avons sélectionné pour vous 5 services de VPN qui sont parmi les meilleurs du marché. Que vous cherchiez le plus rapide, celui avec le plus de pays disponibles, ou une solution qui soit la moins onéreuse possible, vous trouverez rapidement votre bonheur dans cette sélection de VPN :

NordVPN

Surfshark

ExpressVPN

Windscribe

Hide.me

NordVPN L'un des VPN les plus connus, et pas pour rien 2,89€ > NordVPN On aime Existe sur tous les OS

Des tonnes de serveurs à travers le monde

Ultra sécurisé

Bon rapport qualité/prix On n’aime pas SAV peut réactif

NordVPN est bien évidemment l’un des VPN les plus connus aujourd’hui. Il faut dire que l’entreprise a frappé fort niveau publicité pour se faire connaître. Mais si elle a autant de budget marketing, ce n’est pas pour rien : c’est bien l’un des meilleurs VPN disponibles sur le marché. On peut compter sur 5500 serveurs répartis dans 59 pays, et des performances à la hauteur des attentes avec des débits excellents en tout temps. NordVPN est également compatible avec de nombreux systèmes différents par le biais d’applications, et Chrome comme Firefox ont le droit à des extensions spécifiques. Le service de VPN est tout simplement l’un des plus polyvalents, sans sacrifier une seule seconde ses performances, pour un tarif plus qu’abordable.

Surfshark Le VPN rapide pour le streaming 2,36€ > Surfshark On aime Ultra rapide pour le streaming

Nombre illimité de connexions

Ne conserve pas les données de navigation

Déjà un grand nombre de serveurs On n’aime pas Pas d'assistance en français

Moins d'outils sur macOS

Surfshark n’est pas le VPN le plus longtemps installé sur le marché, mais comme son nom l’indique… Il fait de nombreuses vagues. Il faut dire que ce dernier a l’avantage d’être l’un des plus rapides disponibles aujourd’hui, ce qui le rend particulièrement séduisant pour qui se focalise principalement sur le fait d’accéder aux plateformes de streaming. Il a lui aussi une belle base installée de serveurs répartis dans de nombreux pays, et protège naturellement les données de ses utilisateurs.

ExpressVPN Le VPN sécurisé pour contourner la censure d'état 8,14€ > ExpressVPN On aime Sécurité validée par un cabinet extérieur

De nombreux serveurs à travers le monde

Contourne facilement les censures d'État

Facile à utiliser On n’aime pas Plus cher que la moyenne

ExpressVPN fait lui aussi parti de ces services de VPN qui sont bien connus des amateurs de vidéo YouTube. Mais là aussi, sa réputation n’est pas usurpée. Il est un de ceux dont les serveurs sont les plus implantés dans de nombreux pays à travers le monde (94 !), et c’est pourquoi il est rapidement devenu un allié pour contourner les censures étatiques. C’est aussi pourquoi ses normes de sécurité sont parmi les plus élevées de toutes les plateformes, puisque l’entreprise a fait appel à un cabinet d’audit extérieur pour les valider.

Windscribe Le VPN à tester d'abord gratuitement 4,08€ > windscribe On aime Formule gratuite très généreuse

Nombre illimité de connexions

Compatible PC et mobiles On n’aime pas Conserve les données de connexion

N'est pas à la hauteur dans sa formule payante

Pour les anglophones

Windscribe a certes une formule payante, mais c’est du côté de son offre gratuite qu’il sort du lot. Avec celle-ci, vous pourrez tout de même profiter du split-tunneling, d’un bloqueur de publicité, et même d’une fonction baptisée « double hop » pour améliorer la sécurité de vos données sur n’importe quelle session. Cependant, n’imaginez pas forcément l’utiliser pour aller sur des plateformes type Netflix sans passer par un abonnement ; sa version gratuite ne permet que de protéger les téléchargements en torrent.

Hide.me Le VPN avec la version gratuite la plus complète 2,59€ > Hide.me On aime La sécurité équivalente entre payant et gratuit

Fonctionnalités avancées sur macOS

Bon nombre de serveurs

Pas de conservation des données On n’aime pas Lent sur les torrents

Version pro moins compétitive

Pour les anglophones

Hide.me est un VPN plutôt récent, et n’est donc pas le plus connu de tous. Il est également assez chiche en serveurs pour le moment. Cependant, il se rattrape pour sa formule gratuite qui propose les mêmes options de sécurité que ses offres payantes, et une attention particulière portée aux utilisateurs de Mac qui auront le droit à quelques fonctions avancées supplémentaires.

VPN : qu’est-ce que c’est et pourquoi en utiliser un ?

Un VPN est un réseau privé virtuel. Considérez la technologie comme une sorte de tunnel par lequel passent toutes les informations sortant de votre ordinateur avant de se connecter à internet. Grâce à ce tunnel, vous pouvez dès lors brouiller les pistes sur votre localisation ou votre matériel, et ainsi éviter que vos données soient récupérées par des tiers. Autre avantage : vous pouvez aussi vous faire passer pour un utilisateur d’un autre pays, de manière à accéder à des catalogues de vidéo plus larges sur les plateformes de VOD comme Netflix ou Disney+.

Les services de VPN sont basés un peu partout dans le monde. En les utilisant, vous vous connecterez naturellement sur différents serveurs basés à différents endroits de la planète, chacun avec leurs avantages et inconvénients. Pour la plupart des plateformes de ce guide, il est possible de consulter une carte sur laquelle vous pourrez observer tous les VPN disponibles pour vous.

Utiliser un VPN est toujours une bonne chose pour un utilisateur lambda d’internet, puisqu’il permet de rajouter une couche de protection supplémentaire à ses connexions. Pour le travail, il peut même être nécessaire d’utiliser un VPN afin de garantir la sécurité des données sensibles que vous utilisez. Sur le divertissement, la chronologie des médias française fait que les films mettent plus de temps à sortir en streaming chez nous que dans d’autres pays : avoir un VPN vous permet donc de contourner cette limite.

Ai-je besoin d’un VPN sur PC ? Et sur smartphone ?

Aujourd’hui, les VPN sont très simples d’utilisation. Si vous n’en avez pas forcément besoin, il s’agit toujours d’une bonne idée pour pouvoir débloquer toujours un peu plus l’usage de votre connexion internet, particulièrement sur les plateformes de streaming. Le seul point noir d’un VPN est qu’il ajoute naturellement une petite latence à l’usage : il n’est donc pas nécessairement recommandé pour les joueurs en ligne exigeants. C’est aussi pourquoi il est important de bien choisir son VPN, pour avoir les meilleures performances possibles.

Un VPN sur smartphone peut vous permettre d’accéder au catalogue de plateformes comme Netflix en provenance des États-Unis ou encore du Canada. Ces derniers sont largement plus fournis que celui français. Qui plus est, les connexions sur smartphone peuvent être moins sécurisées qu’à travers une box à domicile ; si vous vous inquiétez pour vos données, il peut donc être bon d’avoir un VPN sur vous, même en déplacement. Enfin, certains pays comme la Chine bloque l’accès à de nombreux sites. Un VPN vous permet de contourner ce blocage, ce qui peut être terriblement pratique en voyage.