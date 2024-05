DirectSR : Microsoft va unifier le DLSS, le FSR et l’XeSS dans une API unique

Une nouvelle API de Microsoft, le DirectSR, a pour but de simplifier l’intégration des différentes technologies d’upscaling. Celle-ci vient d’être lancée en version préliminaire et doit unifier sous une même interface le DLSS de NVIDIA, le FSR d’AMD et le XeSS d’Intel.

Le DirectSR de Microsoft, à ne pas confondre avec l’Auto SR, la technologie d’upscaling réservée aux PC Copilot+, est une API devant faciliter l’intégration d’outils de mise à l’échelle concurrents. Celle-ci est censée améliorer l’accessibilité du FSR d’AMD, du DLSS de NVIDIA et du XeSS d’Intel notamment.

L’API est principalement destinée aux développeurs afin que ceux-ci puissent ajouter de manière transparente les trois technologies d’upscaling aux jeux DirectX 12 sur Windows 11. DirectSR est d’ailleurs développée en collaboration avec Intel, NVIDIA et AMD.

Désormais, l’outil du géant de Redmond est disponible en version préliminaire. Il est possible d’y accéder via le SDK Agility 1.714.0 de Microsoft. Actuellement, le kit de développement inclut un support intégré pour le FSR 2.2. Le support pour DLSS et XeSS, quant à eux, peut être ajouté via les derniers pilotes d’Intel et de NVIDIA.

Le DLSS, le FSR et l’XeSS bientôt intégrés plus rapidement aux jeux ?

©NVIDIA

Grâce à cette nouvelle API, similaire au Streamline de NVIDIA, il sera donc possible d’intégrer bien plus facilement les solutions d’upscaling en jeu. Cette unification dans une même interface devrait permettre une démocratisation plus poussée de ces technologies.

En réduisant le temps de travail nécessaire aux développeurs pour intégrer les différentes technologies d’upscaling, les joueurs devraient logiquement profiter d’une intégration plus aisée. Cela signifie que plus de jeux à l’avenir pourraient proposer plusieurs solutions de mise à l’échelle plus rapidement.

Actuellement, de nombreux titres se concentrent sur un ou deux de ces outils lors de leur lancement. De ce fait, certains utilisateurs sont laissés sans possibilité d’améliorer leur expérience en jeu s’ils n’ont pas le matériel nécessaire.

Chacune de ces technologies, que ce soit le XeSS, le DLSS ou le FSR, devait auparavant être intégrée manuellement et séparément. Le DirectSR devrait être un bon moyen de pallier cet inconvénient. En plus de faciliter la vie des développeurs, l’API devrait donc également faciliter l’accès aux trois upscalers.

Le DirectSR va faciliter l’accès à l’upscaling sur Windows 11

©AMD

En revanche, une adoption généralisée de DirectSR n’est pas prévue avant le lancement officiel. Seuls les titres DirectX 12 pourront en profiter et en attendant sa sortie, le FSR 2.2 est l’unique technologie disponible sans avoir à mettre à jour les pilotes du GPU.

Le DirectSR devrait être lancé en même temps que la prochaine mise à jour majeure 24H2 de Windows 11. Cependant, au vu de la philosophie actuelle de rétention des fonctionnalités de l’OS imposée par Microsoft, il faut espérer que l’outil ne soit pas réservé à un petit panel d’utilisateurs.

Pour rappel, l’Auto SR, l’upscaler maison de Microsoft, semble être l’apanage des PC Copilot+ alimentés par un SoC Snapdragon X Elite de Qualcomm. La prochaine update de Windows 11 (24H2) devrait être déployée globalement dans le courant de l’année, après la sortie des premiers PC IA de l’entreprise.