Le DirectSR de Microsoft ne remplacera pas les technos de mise à l’échelle de NVIDIA et d’AMD

Microsoft va bientôt proposer une solution de upscaling pour les joueurs et usagers de son système d’exploitation Windows 11. L’outil, DirectSR, devrait être disponible en même temps que la mise à jour 24H2 et doit venir complémenter les technologies FSR d’AMD ou DLSS de NVIDIA par exemple.

Alors que Microsoft souhaite doper les performances des jeux et des applications avec son futur outil Auto Super Resolution, l’entreprise s’attaque également à la technologie d’upscaling. Le DirectSR pourrait elle aussi être intégrée au système d’exploitation via la mise à jour majeure devant arriver cet été.

Le DirectSR devrait fournir des résultats similaires aux technologies de NVIDIA, le DLSS 2, d’Intel le XeSS et d’AMD le FSR 2. L’outil devrait permettre aux joueurs aux machines modestes de profiter de leur jeux dans les meilleures conditions. À quelques mois de sa sortie, Microsoft en dit un peu plus sur sa technologie et précise son fonctionnement.

Le principe est simple : baisser la définition d’un jeu pour le rendre moins exigeant puis l’améliorer visuellement à l’aide de l’intelligence artificielle. Cela permet de conserver une expérience fluide, d’augmenter le nombre de FPS tout en soulageant les machines des utilisateurs.

Si on pouvait croire que le DirectSR serait une technologie concurrente à celles d’AMD ou de NVIDIA, il n’en serait en fait rien. L’outil est en fait une API DirectX mise à disposition des développeurs de jeux. En revanche pour l’instant il est impossible de savoir si le DirectSR à un lien avec l’Auto Super Resolution.

DirectSR : une API conçue pour les développeurs

Développé conjointement avec les ténors du marché, dont AMD et NVIDIA, DirectSR doit être présenté en mars lors du GDC 2024. Microsoft évoque DirectSR comme étant le “chaînon manquant” entre les développeurs et Windows. L’API devant aider à intégrer la Super Resolution plus aisément. Le DirectSR n’est finalement pas une technologie supplémentaire.

Nous sommes ravis d’annoncer DirectSR, notre nouvelle API conçue en partenariat avec les fournisseurs de GPU pour permettre l’intégration de la Super Resolution (SR) dans la prochaine génération de jeux. Super Resolution est une technologie de pointe qui augmente la définition et la qualité visuelle dans les jeux. DirectSR est le chaînon manquant que les développeurs attendaient en ce qui concerne l’intégration de la SR, il fournit une expérience plus fluide et efficace qui s’adapte aux différents matériels. L’API permet d’activer une variété de solutions d’upscaling, y compris le DLSS de NVIDIA, le FidelityFX d’AMD et le XeSS d’Intel. Microsoft

Si précédemment NVIDIA et AMD avaient travaillé avec les développeurs de jeu, c’est la première fois qu’une initiative de cette envergure voit le jour. DirectSR devrait permettre aux développeurs et aux usagers de bénéficier du meilleur de la technologie d’upscaling. Cela devrait se faire directement depuis l’OS de Microsoft et sans trop se soucier de leur matériel.

En revanche, en attendant son déploiement, il reste à voir ce que cette API signifie réellement pour les utilisateurs. Il est donc probable qu’elle facilite l’accès au DLSS et au FSR. Cependant, elle ne devrait pas résoudre comme par magie les problèmes d’incompatibilité avec le matériel.