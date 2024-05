Un PC IA et un CPU haut de gamme seront obligatoires pour utiliser l’upscaling de Microsoft ?

Surface Pro 10 ©Microsoft

Microsoft vient enfin de présenter officiellement ses premiers PC IA, les Surface Pro 10, mais aussi les PC Copilot+, un nouveau genre d’ordinateurs centrés autour de l’intégration avancée de l’intelligence artificielle.

Ces PC IA seront alimentés par le Snapdragon X et devraient disposer de plusieurs fonctionnalités intéressantes. Malheureusement, que ce soit l’IA locale de Windows 11 ou bien la technologie Auto Super Resolution, pour l’instant, ces nouveaux outils seront réservés aux PC équipés des derniers SoC de Qualcomm.

En effet, selon Microsoft, seuls les PC équipés de ces nouvelles puces seraient assez performants pour bénéficier des fonctionnalités IA avancées. Cela serait dû aux exigences de Copilot+ apparemment hors de portée des PC IA utilisant un autre SoC que les Snapdragon X.

Évidemment, cela comprend donc l’Auto SR de Microsoft. Cette technologie, similaire au FSR d’AMD et au DLSS de NVIDIA, devant améliorer les performances et les visuels en jeux, sera donc l’apanage de certains PC uniquement.

Pas d’Auto SR sans Snapdragon X Elite

Plus étonnant encore, Microsoft semble réserver cette fonctionnalité aux versions haut de gamme de la puce. Alors que le Snapdragon X Elite semble à l’aise avec les jeux vidéo (notamment Baldur’s Gate 3), il est étrange de ne pas en faire profiter les SoC moins performants comme le Snapdragon X Plus.

“L’Auto Super Resolution (Auto SR) intégrée directement à Windows permet d’améliorer automatiquement le framerate des jeux existants en temps réel tout en offrant des visuels plus détaillés à l’écran, permettant d’atteindre un équilibre supérieur à ce que votre PC peut offrir seul. Au lancement, cette fonctionnalité sera réservée au PC Copilot+ équipé d’un processeur Snapdragon X Elite de Qualcomm ainsi qu’à une liste restreinte de jeux.” Microsoft

Pourtant, cette puce en particulier semble suffisamment performante pour gérer des tâches complexes malgré sa configuration un peu en deçà de celle du Snapdragon X Elite. Sachant que les technologies comme l’Auto SR servent à combler les faiblesses d’un PC, la restreindre aux meilleures configurations est contre-productif.

D’autant plus que, si elle demande obligatoirement un PC Copilot+ et un CPU capable de gérer l’intelligence artificielle, il est peu probable qu’elle soit adoptée de manière généralisée. Le trop grand nombre d’exigences demandées pourrait pousser les joueurs vers des solutions plus accessibles et déjà en place comme le DLSS, le FSR ou l’XeSS d’Intel.

Heureusement, il semblerait que ces restrictions soient uniquement temporaires. Il est possible qu’avec l’arrivée de nouveaux processeurs et avec un peu de temps, Microsoft finisse par démocratiser certaines de ses fonctionnalités avancées comme l’Auto SR.