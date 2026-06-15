God of War Laufey : la date de sortie qui va tout changer pour la PS5

God of War Laufey ne serait peut-être pas si loin : selon un insider, Santa Monica Studio ciblerait le premier semestre 2027, une période qui colle avec les habitudes du studio et l’agenda chargé de Sony pour la fin de vie de la PS5.

Selon des informations rapportées par l’insider Nate the Hate, God of War Laufey, anciennement désigné sous le nom de God of War Faye, serait actuellement ciblé pour une sortie au cours du premier semestre 2027.

Le jeu avait été officiellement dévoilé lors du State of Play de Sony début juin 2026, sans qu’aucune fenêtre de lancement ne soit communiquée. Jason Schreier, journaliste chez Bloomberg, avait néanmoins indiqué que le titre n’était pas « à des années » de sa sortie, sans davantage de précision.

Un calendrier qui colle avec les habitudes de Santa Monica Studio

Si la cible du premier semestre 2027 se confirme, elle s’inscrirait dans une tendance bien établie de Santa Monica Studio, dont la quasi-totalité des sorties ont eu lieu entre mars et avril :

God of War : 22 mars 2005

God of War II : 13 mars 2007

God of War III : 16 mars 2010

God of War: Ascension : 12 mars 2013

God of War (reboot) : 20 avril 2018

God of War Ragnarök, sorti le 9 novembre 2022, faisait exception à cette habitude. Un retour à la fenêtre mars-avril reste donc plausible, et ce premier semestre 2027 y correspond parfaitement.

Sony joue sur deux tableaux en 2027

Une sortie en début d’année laisserait à Sony l’espace nécessaire pour commercialiser Intergalactic : The Heretic Prophet, le prochain jeu de Naughty Dog, attendu plus tard dans l’année. Le studio californien a pris l’habitude de sortir ses titres au printemps ou en été : The Last of Us en juin 2013, Uncharted 4 en mai 2016, The Last of Us Part II en juin 2020.

Cette organisation permettrait d’éviter que deux exclusivités PS5 majeures ne se cannibalisent mutuellement, une gestion du calendrier qui s’avère d’autant plus importante que Sony traverse une réflexion profonde sur l’avenir de la PlayStation 6 et que les développeurs ne sont pas unanimes sur certaines orientations techniques de la prochaine console.

Laufey, la PS5 Pro et la fin de génération

God of War Laufey sera développé exclusivement pour PlayStation 5. Sa sortie potentielle au premier semestre 2027 coïnciderait avec une période où la PS5 Pro, dont le système d’upscaling PSSR vient d’être significativement mis à jour pour des dizaines de titres, sera en pleine maturité. Un jeu de cette envergure constituerait une vitrine technique naturelle pour la console améliorée de Sony.

Face à une Xbox qui traverse une période de turbulences stratégiques et financières, Sony a intérêt à maintenir un rythme de sorties first-party solide. God of War Laufey et Intergalactic constituent potentiellement les deux piliers du line-up PS5 pour 2027, une année qui s’annonce chargée, rappelant pourquoi investir dans une PS5 reste une décision à ne pas sous-estimer.

Ce que l’on sait du jeu

Dans God of War Laufey, les joueurs incarnent pour la première fois Faye, la défunte épouse de Kratos et mère d’Atreus, qui se retrouve dans l’au-delà des dieux, l’Everywhen, où des divinités issues de différentes mythologies s’affrontent pour le pouvoir. L’équipe de Santa Monica Studio a indiqué vouloir mêler les références des sagas grecque et nordique dans le système de combat, mais de nombreux aspects du jeu restent encore inconnus.

Des informations supplémentaires seront partagées dans les prochains mois, selon le studio. God of War Laufey est prévu sur PlayStation 5.