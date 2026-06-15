Intel prolongerait la vie du LGA 1700 : la meilleure nouvelle pour votre portefeuille ?

Les prochains processeurs de bureau Intel sous l’architecture Raptor Lake se déclineront en trois gammes, Core 7, Core 5 et Core 3, avec jusqu’à 20 cœurs, tout en conservant la compatibilité avec les cartes mères existantes.

Alors qu’Intel et AMD travaillent tous deux sur leurs architectures de prochaine génération, Nova Lake et Zen 6 respectivement, leurs lancements ont été repoussés au début de l’année 2027, probablement autour du CES. En cause : des pénuries de mémoire persistantes, une hausse des prix des composants et un marché PC peu dynamique. Dans ce contexte, les deux fabricants cherchent à répondre aux besoins du grand public en remettant en avant des plateformes plus anciennes.

Du côté d’Intel, cela se traduit par l’arrivée d’une troisième itération de la famille Raptor Lake, connue sous le nom de Raptor Lake Next. Après les processeurs de 13ème génération lancés en 2022, puis le Raptor Lake Refresh de 14ème génération en 2023, cette nouvelle série viendrait prolonger la vie de l’architecture au sein de l’écosystème LGA 1700.

Une architecture familière avec quelques ajustements

Sur le fond, Raptor Lake Next ne représente pas une rupture technologique. Intel conserve le nœud de gravure Intel 7, les cœurs Raptor Cove pour les P-Cores et Gracemont pour les E-Cores, un TDP maximal de 125 W, ainsi que la compatibilité avec les cartes mères LGA 1700 déjà en circulation. Ces processeurs prendront en charge à la fois la mémoire DDR4 et DDR5, ce qui laisse aux utilisateurs la possibilité d’opter pour une solution moins coûteuse en DDR4 ou de préparer une migration future vers des plateformes DDR5 uniquement.

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Selon l’informateur Jaykihn, dont les informations sont généralement bien documentées, la gamme se structurera autour de trois segments : Core 7, Core 5 et Core 3, tous regroupés sous la dénomination commerciale Core 200, à l’image des variantes mobiles qui ont fuité récemment.

Les configurations envisagées

Le Core 7 proposerait jusqu’à 8 P-Cores et 12 E-Cores, soit 20 cœurs au total, dans une enveloppe thermique de 65 W. C’est la configuration la plus haute de la gamme, mais elle reste en deçà des 12 P-Cores que l’on trouve sur les Bartlett Lake.

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Le Core 5 se déclinerait en plusieurs variantes : une configuration 8+8 en 125 W, et une configuration 6+4 en 65 W avec 24 Mo de cache L3, contre 20 Mo habituellement pour ce type de configuration. Cet écart s’expliquerait par une nouveauté architecturale introduite avec Raptor Lake Next : les tranches de cache asynchrones. Concrètement, même lorsque des cœurs sont désactivés sur la puce, le cache L3 associé à ces cœurs resterait accessible, augmentant ainsi la capacité totale disponible. Intel entend déployer cette approche plus largement dans ses prochaines générations.

Le Core 3, enfin, se limiterait à 4 P-Cores dans une configuration 65 W, ciblant clairement le segment d’entrée de gamme.

Coexistence avec la 14ème génération

Intel a précisé que Raptor Lake resterait un élément central de sa stratégie grand public. La gamme Raptor Lake Next devrait coexister avec les processeurs de 14ème génération lors de son lancement prévu en début d’année 2027. Contrairement au passage de la 13ème à la 14ème génération, qui avait apporté quelques nouveautés comme le Wi-Fi 7 ou la technologie APO, Raptor Lake Next ne devrait introduire aucune fonctionnalité inédite sur la plateforme.

L’objectif est avant tout de proposer des options supplémentaires à des prix accessibles, dans un contexte où les rendements de fabrication de ces puces sont désormais bien maîtrisés, et où Intel a par ailleurs corrigé les problèmes de dégradation qui avaient affecté les deux premières générations.