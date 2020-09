Doom Eternal sur une RTX 3080, en 4K… et plus de 120 fps

C’est en toute subtilité et avec une douceur extrême que Nvidia nous présente les performances de sa toute nouvelle RTX 3080. La vidéo comparative montre comment tourne le jeu Doom Eternal sur une RTX 2080 Ti et une RTX 3080. Et le gap à l’air assez impressionnant puisqu’on peut estimer le gain entre 30 % et 40 %. Inutilement de le nier, la 2080 Ti s’en tire déjà très bien face aux démons des Enfers, dépassant facilement les 100 fps, mais on peut voir la 3080 parfois dépasser les 150 fps, voire plus de 180 fps en pic, à certains moments.

GeForce RTX 3080 vs RTX 2080 Ti : Un sérieux gain en performances … et une économie substantielle

Même si cette vidéo est intéressante et impressionnante, il faut bien sûr garder à l’esprit qu’il s’agit d’un seul jeu et d’une vidéo officielle. Nul doute que la marque au caméléon a choisi un titre particulièrement bien optimisé et présentant un gain avantageux. La seule chose que nous savons, c’est que le jeu et en 4K, avec des réglages maximaux et l’API Vulkan. Avec ou sans RTX activé ? Même gain sur les autres jeux ? Pour le moment nous n’en savons pas plus.

À lire aussi : Record – Doom Eternal tourne à 1000 ips grâce à l’azote liquide

Il est intéressant de voir qu’au-delà d’un match 80 fps vs 130 fps, il s’agit également d’un match 1300 € vs 719 €. En effet à l’heure actuelle la « vieille » RTX 2080 Ti se trouve toujours à plus de 1200€, alors que la RTX 3080 voit son prix de lancement annoncé à 719€. Avec un énorme gap de puissance et une nette chute de prix, cette nouvelle génération de GeForce s’annonce être très intéressante et attractive.

Même si nous n’avons pas plus d’informations pour le moment, cela suffit à nous mettre l’eau à la bouche…

À lire aussi : GPU Ampere : une RTX 3080 40 % plus performante que la RTX 2080 Ti ?