Record : Doom Eternal tourne à 1000 ips grâce à l’azote liquide

Peu de temps avant la sortie de Doom Eternal, id Software avait tenu une interview avec IGN, afin de parler du jeu et de son moteur graphique id Tech7. Lors de cet entretien, le studio affirmait que le titre pourrait théoriquement atteindre, voire dépasser, la barre des 1000 images par secondes. Une théorie que l’équipe d’overclockeurs « x-kom » était bien déterminée à tester.

Pour réaliser son test, l’équipe a passé sous azote liquide une configuration basée sur un Core i7-9700k et une RTX 2080 Ti. Après deux jours de test, x-kom a réussi à dépasser le résultat attendu et atteindre 1006 ips par secondes en jeu et 1014 pendant le tutoriel.

Pour réaliser son record, x-kom s’est équipé d’une configuration de brute armée d’un CPU Intel Core i7-9700K, une carte mère Asus Maximus XI Apex, 2 x 8 Go de RAM DDR4-4400 HyperX Predator, une carte graphique Asus Strix RTX 2080 Ti, un SSD Samsung 512 Go M.2 NVMe Evo Plus et une alimentation Be Quiet 1200W Straight Power.

Après plusieurs tests sous azote liquide, l’équipe polonaise est arrivée, lors du deuxième jour de travail, à un overclocking stable avec le Core i7-9700K tournant à 6,6 GHz et la RTX 2080 Ti propulsée à une fréquence d’horloge de 2400 MHz.

Source: TweakTown